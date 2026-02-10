Sergio Peinado, entrenador personal: "Muchos creen que saltar la cuerda es uno de los mejores ejercicios para ponerse en forma"

Puede parecer sorprendente, pero saltar a la cuerda es uno de los ejercicios más beneficiosos para la salud. Mejora el corazón, los pulmones, la coordinación, la agilidad y la fortaleza ósea, al mismo tiempo que quema calorías, tonifica los músculos y ayuda a reducir el estrés. Sin embargo, sigue siendo discutible si practicar únicamente este ejercicio es suficiente para perder peso.

Por esta razón, el entrenador Sergio Peinado explicó en TikTok si saltando a la comba se pierde peso: "Muchos se piensan que saltar a la cuerda es de los mejores ejercicios para ponerte en forma, pero no es tan perfecto como parece".

Expresó una de las problemáticas de realizar este entrenamiento, especialmente para todas aquellas personas que empiezan de cero: "Bastante gente se lesiona en las primeras semanas".

El principal motivo que destacó es porque "se sobrecargan en exceso algunas articulaciones y músculos que no están fortalecidos para eso".

La zona más afectada suele ser el soleo. Además, el entrenador personal destacó que saltar a la comba "no genera un estímulo de fuerza suficiente para aumentar masa muscular y tampoco trabajan los músculos como un buen entrenamiento de pesas".

Por ello, Peinado expuso que "saltar a la comba, si se hace bien, cuando ya te has adaptado y tienes buena técnica, sí que puede ayudarte a perder peso", ya que "puede ser un buen ejercicio cardiovascular".

"Mejora mucho el equilibrio y la coordinación y es que no solo trabajan los músculos, también el cerebro. Gracias al impacto fortalece los huesos más que otros deportes como por ejemplo la natación o el ciclismo. Y cuando ya eres avanzado y puedes tolerar entrenamientos duros y largos, puedes llegar a gastar bastantes calorías", señaló en TikTok, donde cuenta con más de 1,7 millones de seguidores.

Por último, quiso dejar claro que "no es un ejercicio completo por sí solo", pero es una buena opción para todas aquellas personas que desean perder peso de cara a este verano.