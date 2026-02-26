Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SOCIEDAD

Sergio Peinado, entrenador personal: "Si solo haces cardio, probablemente fracases"

El entrenador personal compartió este pensamiento cuando visitó 'Zapeando', programa de LaSexta

Sergio Peinado, entrenador personal

Sergio Peinado, entrenador personal / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Con el paso de los días, se acerca el verano, una época del año caracterizada por el buen clima, que invita a disfrutar de la playa. Es por eso que muchas personas quieren estar en su mejor forma física para lucir un buen cuerpo. Además, aún están tiempo de comenzar la famosa operación bikini 2026.

Sergio Peinado, uno de los entrenadores personales más populares de España, explicó en 'Zapeando', programa de La Sexta, lo que se debe y no se debe hacer para perder peso, pero también para marcar el abdomen.

Uno de los mayores mitos es que se pierde peso haciendo cardio, según explicó Peinado en el formato de Atresmedia. "Si solo haces cardio, la evidencia científica nos dice que probablemente fracases", reconoció.

El entrenador personal explicó que el cardio es saludable porque ayuda a perder peso, pero debe ir acompañado de una buena alimentación y otros tipos de ejercicio para generar el déficit calórico, que es lo que permite adelgazar.

También, apuntó que "no puedes ganar masa muscular o resistencia solo con dieta" y que el ejercicio "es mucho más importante de lo que la gente se piensa".

Por esta razón, el entrenador personal explicó en 'Zapeando' que "prefiero que haya gente con un poquito de sobrepeso, pero físicamente sea activa, que una persona delgada que no hace nada de ejercicio".

Se le preguntó si tomar batidos de proteínas ayuda a ganar músculo, a lo que Peinado respondió de manera tajante: "Siempre y cuando tengas una dieta que sea completa".

"Si tú cada día metes la suficiente proteína, tendrás los ladrillos que necesita tu músculo para crecer", advirtió en el programa de La Sexta, mientras apuntó que "sin entrenar, no crecerá".

