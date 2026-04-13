Sergio Peinado lo confirma: el azúcar no engorda tanto como piensas y este es el motivo

Seguramente muchos de vosotros hayáis pensado durante años que comer azúcar es sinónimo de engordar, y probablemente hayáis recurrido a dietas sin azúcar y repletas de edulcorantes con el objetivo de perder peso. Lo más seguro es que no hayáis notado muchos resultados, o eso es lo que opina el conocido entrenador personal Sergio Peinado.

En un vídeo titulado "te están liando con el azúcar", el experto asegura que "el azúcar no engorda tanto como crees" y todo tiene una explicación. Porque no es tanto lo que comes, sino lo que haces con ello:

"Puedes comer mucho azúcar y adelgazar. Y puedes ni olerlo y aun así engordar", explica Sergio, añadiendo que él ha perdido grasa comienzo entre 100 y 300 gramos de azúcar en un día (e incluso más). ¿Cómo es posible?

"Perder grasa no va de un alimento concreto ni de un macronutriente específico... Va de contexto", y por ello enumera algunos de los motivos por los que puedes no estar perdiendo la grasa que deseas: el ejercicio, lo que te mueves al día, las calorías que ingieres, los macronutrientes, la calidad de los alimentos, las vitaminas y minerales, el descanso o el estado emocional son tan solo algunos de ellos.

Otras razones que influyen en la pérdida de grasa, y por ende, de peso, son el estrés y el estado de tu metabolismo y de tus hormonas, por lo que no es cuestión tanto del azúcar que ingieres, sino de tus hábitos.

El vídeo que el entrenador personal ha publicado en redes suma ya más de 8.000 likes y decenas de miles de reproducciones. Se nota que ha calado hondo y probablemente haya abierto los ojos a más de uno que pensaba que dejando de comer azúcar perdería peso.

Un aviso muy importante de Sergio Peinado: "Con esto NO TE ESTOY RECOMENDANDO superar las cantidades de azúcar recomendadas por organismos de salud".

Además, recuerda que todo tiene un límite y por mucho que entrenes, tu cuerpo no podrá utilizar tanta azúcar. Simplemente se refiere a que no siempre es este alimento el culpable de tu nula pérdida de grasa.