TELEVISIÓN
Así es Sergio Mur: actor, presentador y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra
Hasta el 30 de enero, Gloria Serra, Silvia Abascal, Jesús Olmedo y Sergio Mur estarán en los próximos programas
Roberto Leal recibe a cuatro nuevos invitados en Pasapalabra. Como es habitual, los famosos acuden al plató de Antena 3 para sumar la mayor cantidad de segundos posibles en la prueba final del Rosco.
En esta ocasión, el formato cuenta con la presencia de celebridades del mundo del entretenimiento y el espectáculo. Desde el 28 y hasta el 30 de enero, Gloria Serra, Silvia Abascal, Jesús Olmedo y Sergio Mur estarán en los próximos programas.
Sergio Mur (Madrid, 1977) comenzó su interés por la interpretación mientras estudiaba la licenciatura de Química. Los primeros pasos del actor fueron como secundario, en 'El Comisario' y 'Un paso adelante'.
Posteriormente, el madrileño fue presentador de 'Los Lunnis', uno de los programas infantiles de mayor éxito. Sin embargo, Mur saltó a la fama por su trabajo en 'SMS (Sin miedo a soñar)'.
A partir de ese momento, la carrera del actor fue hacia adelante. De hecho, el intérprete participó en dos de las series con más audiencia de nuestro país, 'Sin tetas no hay paraíso' y 'Cuéntame como pasó'.
También destaca su papel en 'Física o Química', donde fue reconocido con el premio Shangay Expressa a la mejor interpretación en televisión. Además, la ficción supuso un acontecimiento a nivel personal.
En la serie, Mur tenía el rol de Jorge, un profesor que mantenía relación con su compañera Verónica, interpretada por Olivia Molina. La química entre ambos traspasó la pantalla y comenzaron una relación sentimental.
Recientemente, Sergio Mur ha continuado su carrera en televisión. El artista ha formado parte de producciones como 'Gran Reserva', 'Reina de corazones', 'El señor de los cielos', 'Servir y Proteger' o 'Las chicas del cable'.
- La predicción de Maldini para el top-8: 'Ojo con el Barça que...
- La OMS alerta de una 'próxima pandemia': 'Tiene una tasa de mortalidad de entre el 40 y el 75%
- Marta Díaz desvela el motivo de su ruptura con Sergio Reguilón: 'Es fácil de interpretar
- La Seguridad Social quita el 22% de la pensión a un jubilado con más de 40 años cotizados: 'Nadie me explicó las consecuencias
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Más nevadas y precipitaciones en muchos puntos
- Hacienda lo aclara: si incluyes a tus hijos en la cuenta bancaria, el Impuesto de Sucesiones será cero
- Gonzalo Bernardos, sobre la regularización de inmigrantes: 'Me parece...
- El motivo por el que Cristina Pedroche ya no duerme con Dabiz Muñoz