Así es Sergio Mur: actor, presentador y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

Roberto Leal recibe a cuatro nuevos invitados en Pasapalabra. Como es habitual, los famosos acuden al plató de Antena 3 para sumar la mayor cantidad de segundos posibles en la prueba final del Rosco.

En esta ocasión, el formato cuenta con la presencia de celebridades del mundo del entretenimiento y el espectáculo. Desde el 28 y hasta el 30 de enero, Gloria Serra, Silvia Abascal, Jesús Olmedo y Sergio Mur estarán en los próximos programas.

Sergio Mur (Madrid, 1977) comenzó su interés por la interpretación mientras estudiaba la licenciatura de Química. Los primeros pasos del actor fueron como secundario, en 'El Comisario' y 'Un paso adelante'.

Posteriormente, el madrileño fue presentador de 'Los Lunnis', uno de los programas infantiles de mayor éxito. Sin embargo, Mur saltó a la fama por su trabajo en 'SMS (Sin miedo a soñar)'.

A partir de ese momento, la carrera del actor fue hacia adelante. De hecho, el intérprete participó en dos de las series con más audiencia de nuestro país, 'Sin tetas no hay paraíso' y 'Cuéntame como pasó'.

También destaca su papel en 'Física o Química', donde fue reconocido con el premio Shangay Expressa a la mejor interpretación en televisión. Además, la ficción supuso un acontecimiento a nivel personal.

En la serie, Mur tenía el rol de Jorge, un profesor que mantenía relación con su compañera Verónica, interpretada por Olivia Molina. La química entre ambos traspasó la pantalla y comenzaron una relación sentimental.

Recientemente, Sergio Mur ha continuado su carrera en televisión. El artista ha formado parte de producciones como 'Gran Reserva', 'Reina de corazones', 'El señor de los cielos', 'Servir y Proteger' o 'Las chicas del cable'.