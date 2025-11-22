Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, sobre la posibilidad de alquilar habitaciones en 2026: "Agárrate que vienen curvas y fuertes"

Esta semana ha estado marcada por la decisión del Gobierno para frenar la crisis inmobiliaria. El equipo liderado por Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo para limitar el alquiler de habitaciones en todo el territorio nacional. Por esta razón, Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, quiso pronunciarse al respecto a través de su cuenta personal de TikTok.

El experto empezó diciendo en el vídeo, que cuenta ya con más de 2,7 millones de visualizaciones, que "se acabó alquilar habitaciones en 2026". Aparte, quiso matizar que da igual "si eres inquilino que realquila habitaciones, si eres propietario que las alquila... agárrate que vienen curvas y fuertes".

A pesar de que la noticia ya se ha dado a conocer, aún no se han ofrecido todos los detalles. No obstante, Gutiérrez explicó que habrá un límite de precios y el total de las habitaciones no podrá superar el precio de referencia. Sin embargo, consideró que esto solo ocurrirá en zonas tensionadas.

El experto inmobiliario señaló que, para quienes crean que ante una limitación podrán compensar cobrando servicios adicionales, esto no será posible, ya que también quedarán reguladas todas las cuotas, servicios, cánones y demás cargos.

"El cobro de honorarios también lo deberá pagar el propietario, la fianza estará limitada, el alquiler temporal también estará limitado", advirtió en TikTok.

Gutiérrez confesó que "a mí el alquiler de habitaciones nunca me ha acabado de gustar, de hecho hay pocas empresas que lo hagan bien, o como toca al menos".

El principal problema que encuentra a esta decisión es que el alquiler de habitaciones era el último escudo social: quien no podía pagar un piso alquilaba una habitación.