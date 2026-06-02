ECONOMÍA
Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Hacienda puede considerar una donación que tu hijo viva gratis en tu piso"
Ten en cuenta esto si vas a hacer una donación en vida
Es muy común que algunas familias ayuden a uno de sus hijos cediéndole una vida para que pueda vivir en ella sin pagar alquiler. Una práctica habitual, aunque no por ello exenta de riesgos.
Sin embargo, lo que para muchos padres es simplemente una ayuda familiar, para Hacienda puede acabar teniendo implicaciones fiscales importantes en algunos casos. Y de ello ha hablado el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez.
Según sus palabras, la Administración puede interpretar algunas cesiones gratuitas de viviendas como una donación encubierta, siendo de obligado cumplimiento su correspondiente tributación si no queremos incurrir en problemas.
La clave no está únicamente en la propiedad del inmueble, sino en el uso que se hace de él. Según explica el especialista, existe una diferencia fundamental entre que un hijo conviva con sus padres en la misma vivienda y que ocupe en exclusiva un piso propiedad de ellos sin abonar ninguna contraprestación económica.
En el primer caso, no suele existir problema fiscal porque se trata de una convivencia familiar normal. Sin embargo, cuando los padres tienen una segunda vivienda y permiten que el hjjo resida en ella gratuitamente durante años, Hacienda podría entender que existe una transmisión de valor suscrptible de tributar como donación.
El experto recuerda que no siempre es necesaria una escritura pública para que la Administración considere que existe una donación.
En determinadas circunstancias, los hechos pueden ser suficientes para que las autoridades fiscales reclamen el correspondiente impuesto.
Además, la situación puede complicarse si el inmueble termina siendo heredado por el hijo en el futuro. Según algunas interpretaciones, la Administración podría considerar que parte de la transmisión patrimonial ya se produjo anteriormente mediante el uso gratuito de la vivienda.
Por este motivo, muchos asesores recomiendan formalizar la relación mediante un contrato de alquiler, aunque sea con una renta reducida y declarada correctamente. De esta forma se evita que la cesión gratuita pueda ser interpretada como una donación encubierta.
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