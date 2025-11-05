SOCIEDAD
Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, desvela cómo evitar la inquiokupación: "Hay una forma de protegerse"
El inversor compartió un nuevo consejo en redes sociales
La inquiokupación está en alza en España. Se trata de una situación en la que un inquilino legal, con contrato firmado, deja de pagar el alquiler y se niega a abandonar la vivienda. Además, ayer se conoció que los propietarios con inquilinos morosos estarán obligados a tributar por las rentas que no cobran, tras la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).
Por ello, Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, desveló en TikTok cómo evitar la inquiokupación. El creador de contenido empezó diciendo que la ley de vivienda declara vulnerables a todas aquellas personas que deciden dejar de pagar a los propietarios, lo que impide que el propietario recupere su casa.
"Según esta ley, el Estado debería ofrecerle una alternativa habitacional, pero como no existen esas viviendas públicas ni se construyen. El resultado es siempre el mismo, que ya he comentado en varias ocasiones, el propietario acaba haciendo de vivienda social durante años", compartió.
El experto inmobiliario declaró que "hay una forma de protegerse", y "es demostrar que el inquiokupa no está cometiendo un simple impago, sino algo mucho más grave, una estafa". Además, tiene claro que "hay muchas inquiokupaciones que lo son".
Es importante que se demuestre desde el inicio para explicar que se ha actuado con engaño o con la intención de no querer pagar el alquiler. "Se puede denunciar por delito de estafa", advirtió a todos los ciudadanos españoles.
En este supuesto, Gutiérrez desveló que "la ley de la vivienda no aplica, y da igual que sean vulnerables", una situación que permite pedir medidas cautelares de desalojo rápido por la vía penal. "En nuestros contratos de alquiler ya incluimos una cláusula que lo prevé", informó.
"Si se detecta falsificación o intención oculta de impago, iremos por la vía penal y no la civil", comentó. Esto implica que no solo se reclama la deuda, sino que puede haber consecuencias legales más graves, como antecedentes penales o multas por fraude.
Antes de firmar el contrato, aseguró que es importante informar al inquilino de esta política para evitar problemas mayores.
- Un experto en trabajo desvela el trabajo mejor pagado de España: 'Un electricista gana más de 2.500€ y sin límite de edad
- Pillan a Nicki Nicole con un influencer argentino tras su ruptura con Lamine Yamal
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: tu empresa no puede negarte este derecho si trabajas 6 horas seguidas
- Gonzalo Miró desata la polémica en RTVE tras su ataque a Carlos Mazón: el Consejo de Informativos le acusa de “mala praxis”
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Este es el dinero que tendrá que pagar tu hijo si hereda 800.000 euros
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Así es la vida privada de Carlos Mazón: Dimite el presidente valenciano de la DANA que casi va a 'Eurovisión'
- De Maracaná a San Siro: Manolo Lama elige sus cinco estadios favoritos y sorprende con su respuesta