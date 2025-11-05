Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
SOCIEDAD

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, desvela cómo evitar la inquiokupación: "Hay una forma de protegerse"

El inversor compartió un nuevo consejo en redes sociales

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, desvela cómo evitar la inquiokupación

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, desvela cómo evitar la inquiokupación / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

La inquiokupación está en alza en España. Se trata de una situación en la que un inquilino legal, con contrato firmado, deja de pagar el alquiler y se niega a abandonar la vivienda. Además, ayer se conoció que los propietarios con inquilinos morosos estarán obligados a tributar por las rentas que no cobran, tras la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).

Por ello, Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, desveló en TikTok cómo evitar la inquiokupación. El creador de contenido empezó diciendo que la ley de vivienda declara vulnerables a todas aquellas personas que deciden dejar de pagar a los propietarios, lo que impide que el propietario recupere su casa.

"Según esta ley, el Estado debería ofrecerle una alternativa habitacional, pero como no existen esas viviendas públicas ni se construyen. El resultado es siempre el mismo, que ya he comentado en varias ocasiones, el propietario acaba haciendo de vivienda social durante años", compartió.

El experto inmobiliario declaró que "hay una forma de protegerse", y "es demostrar que el inquiokupa no está cometiendo un simple impago, sino algo mucho más grave, una estafa". Además, tiene claro que "hay muchas inquiokupaciones que lo son".

Es importante que se demuestre desde el inicio para explicar que se ha actuado con engaño o con la intención de no querer pagar el alquiler. "Se puede denunciar por delito de estafa", advirtió a todos los ciudadanos españoles.

En este supuesto, Gutiérrez desveló que "la ley de la vivienda no aplica, y da igual que sean vulnerables", una situación que permite pedir medidas cautelares de desalojo rápido por la vía penal. "En nuestros contratos de alquiler ya incluimos una cláusula que lo prevé", informó.

@sergioexcellencecircle 🚨 Así puedes evitar la inquiokupación. Si un inquilino deja de pagar y se declara vulnerable, la Ley de Vivienda lo protege, y puedes pasarte años sin recuperar tu casa. El Estado debería darle una alternativa habitacional… pero como esas viviendas no existen, el resultado es que el propietario acaba haciendo de vivienda social. 💡 La clave está en demostrar que no es un impago, sino una estafa. Si pruebas que el inquilino actuó con engaño o intención de no pagar, puedes denunciarlo por delito de estafa, y entonces la Ley de Vivienda no le protege ni aunque sea vulnerable. Esto permite pedir desalojo rápido por la vía penal. En nuestros contratos ya lo prevenimos: si hay falsificación o intención de impago, vamos por lo penal, no por lo civil. Y avisarlo antes de firmar disuade a muchos. ¿Has tenido algún inquiokupa? ¿Sabías que puedes defenderte así? #Inquiokupa #okupa #Desahucio #Propietarios ♬ sonido original - Sergio_excellence_circle

"Si se detecta falsificación o intención oculta de impago, iremos por la vía penal y no la civil", comentó. Esto implica que no solo se reclama la deuda, sino que puede haber consecuencias legales más graves, como antecedentes penales o multas por fraude.

Antes de firmar el contrato, aseguró que es importante informar al inquilino de esta política para evitar problemas mayores.

TEMAS

