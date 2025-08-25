Suscripción

sport

Directos

SOCIEDAD

Sergio Gutiérrez, experto financiero, sobre tener invitados en la piscina comunitaria: "Lo pueden prohibir, o peor, cobrarte por ello"

Algunas urbanizaciones permiten la entrada sin límite de acompañantes y otras aplican restricciones específicas

Una piscina comunitaria

Una piscina comunitaria / / ALEJANDRO GARCIA

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En las últimas semanas, las altas temperaturas se han establecido en toda España. La Península Ibérica ha pasado la tercera ola de calor más larga de su historia, empatando en días con las de 2022 y 2003.

En este contexto, muchos ciudadanos deciden bañarse en la playa o en las piscinas para combatir el calor intenso. No obstante, si planeas tener invitados en la piscina de tu urbanización, podrías encontrarte con un problema.

Esta es la advertencia de Sergio Gutiérrez, un experto financiero que alerta sobre las consecuencias. "Tus vecinos lo pueden prohibir, o peor, cobrarte por ello", señala en sus redes sociales.

Según Gutiérrez, "con una votación y mayoría simple, tu comunidad de vecinos puede comenzar a cobrar una cuota que ayude a compensar los gastos de higienización, seguridad o incluso reparación de la piscina comunitaria".

Ahora bien, habría una excepción, "a no ser que lo prohíba expresamente el estatuto de la comunidad, entonces necesitarían una votación unánime". Por este motivo, es mejor consultar la normativa de la comunidad antes de llamar a los invitados.

El especialista recomienda consultar los estatutos firmados, así como las decisiones que se han tomado en junto. En la actualidad, no existe ninguna normativa que aplique a todas las comunidades de vecinos.

Por esta razón, algunas urbanizaciones permiten la entrada sin límite de acompañantes y otras aplican restricciones específicas en cuanto a número, horarios y forma.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, si la redacción de las normas no está clara es aconsejable requerir la petición, evitando futuros problemas. Además, puedes consultar a la administración de la comunidad, si esta la tuviera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
  2. La nueva mansión de Rafa Nadal: lujo en Mallorca tras su retirada
  3. José Elías estalla contra la educación española: 'Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me enfado
  4. Tragedia en la serie 'Emily in Paris': Diego Borella fallece súbitamente en pleno set de rodaje
  5. José Elías revela el error imperdonable que nunca tolera en un trabajador: 'No me sirve
  6. Iniesta recuerda su primera noche en La Masia: 'Fue terrorífica, de las peores de mi vida
  7. Calendario del curso escolar en Cataluña 2025-2026: cuándo empieza el colegio, vacaciones y festivos
  8. Cabañuelas de Jorge Rey: este es el fenómeno que 'nos va a invadir' a partir del lunes en España

Adiós al aire acondicionado: conoce el truco egipcio para dormir bien cuando hace calor

Adiós al aire acondicionado: conoce el truco egipcio para dormir bien cuando hace calor

Sergio Gutiérrez, experto financiero, sobre tener invitados en la piscina comunitaria: "Lo pueden prohibir, o peor, cobrarte por ello"

Sergio Gutiérrez, experto financiero, sobre tener invitados en la piscina comunitaria: "Lo pueden prohibir, o peor, cobrarte por ello"

Ada Colau sorprende a todos con su nuevo proyecto en TV3

Ada Colau sorprende a todos con su nuevo proyecto en TV3

Aumentan a 14 los muertos en el ataque de Israel al hospital Nasser de Gaza, entre ellos tres periodistas

Aumentan a 14 los muertos en el ataque de Israel al hospital Nasser de Gaza, entre ellos tres periodistas

"Si eres catalán, te jodes": el incendiario choque lingüístico entre Pilar Rahola y Esperanza Aguirre

"Si eres catalán, te jodes": el incendiario choque lingüístico entre Pilar Rahola y Esperanza Aguirre

Las consecuencias del incendio de Porto: "No quiere venir nadie; piensan que todo está quemado, y no"

Las consecuencias del incendio de Porto: "No quiere venir nadie; piensan que todo está quemado, y no"

Veintidós efectivos de la UME parten desde Madrid para combatir los incendios de Ourense

Veintidós efectivos de la UME parten desde Madrid para combatir los incendios de Ourense

Francia convoca al embajador de EEUU por su denuncia de la supuesta inacción de París ante el antisemitismo

Francia convoca al embajador de EEUU por su denuncia de la supuesta inacción de París ante el antisemitismo