Sergio Gutiérrez, experto financiero, sobre tener invitados en la piscina comunitaria: "Lo pueden prohibir, o peor, cobrarte por ello"

En las últimas semanas, las altas temperaturas se han establecido en toda España. La Península Ibérica ha pasado la tercera ola de calor más larga de su historia, empatando en días con las de 2022 y 2003.

En este contexto, muchos ciudadanos deciden bañarse en la playa o en las piscinas para combatir el calor intenso. No obstante, si planeas tener invitados en la piscina de tu urbanización, podrías encontrarte con un problema.

Esta es la advertencia de Sergio Gutiérrez, un experto financiero que alerta sobre las consecuencias. "Tus vecinos lo pueden prohibir, o peor, cobrarte por ello", señala en sus redes sociales.

Según Gutiérrez, "con una votación y mayoría simple, tu comunidad de vecinos puede comenzar a cobrar una cuota que ayude a compensar los gastos de higienización, seguridad o incluso reparación de la piscina comunitaria".

Ahora bien, habría una excepción, "a no ser que lo prohíba expresamente el estatuto de la comunidad, entonces necesitarían una votación unánime". Por este motivo, es mejor consultar la normativa de la comunidad antes de llamar a los invitados.

El especialista recomienda consultar los estatutos firmados, así como las decisiones que se han tomado en junto. En la actualidad, no existe ninguna normativa que aplique a todas las comunidades de vecinos.

Por esta razón, algunas urbanizaciones permiten la entrada sin límite de acompañantes y otras aplican restricciones específicas en cuanto a número, horarios y forma.

Finalmente, si la redacción de las normas no está clara es aconsejable requerir la petición, evitando futuros problemas. Además, puedes consultar a la administración de la comunidad, si esta la tuviera.