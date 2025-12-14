Sergio Gutiérrez, agente inmobiliario, avisa de la moda de comprar pisos por Telegram: "Te puede pasar algo malo"

El auge de las operaciones inmobiliarias a través de Telegram ha generado un fenómeno creciente, pero lleno de riesgos para quienes no cuentan con experiencia en el sector. Según el agente inmobiliario Sergio Gutiérrez, esta tendencia puede convertirse fácilmente en “la estafa perfecta”, debido a la falta de contratos sólidos, intermediarios fantasma y comisiones inesperadas que pueden suponer pérdidas importantes para los compradores.

Gutiérrez relata que en una ocasión estuvo a punto de cerrar una compra por este medio, pero abandonó la operación al detectar irregularidades: pagos adelantados sin respaldo, documentos de reserva muy escuetos y gastos adicionales no previstos que ascendían a varios miles de euros. Este tipo de prácticas coincide con lo que diversos medios han descrito como la "euforia inmobiliaria" en Telegram, donde los pisos se ofrecen con urgencia, sin visitas previas y con promesas de alta rentabilidad.

Tipos de fraudes

El uso de Telegram en este contexto no es inocuo. La Policía Nacional advierte de señales típicas de fraude, como precios sospechosamente bajos, presión para pagar por adelantado o la negativa a mostrar los inmuebles. Incluso se han detectado casos de “inmobiliarias de okupas”, que ofrecen pisos ocupados como si fueran legales, con documentación insuficiente o inexistente. Recientemente, un hombre fue detenido en Barcelona y L’Hospitalet por simular la venta de viviendas okupadas, recaudando más de 200.000 euros con contratos falsos.

Otro riesgo es la llamada “okupación a la carta”, donde pisos vacíos son ocupados artificialmente para vender derechos de uso a terceros, un negocio ilegal que aprovecha la opacidad de los canales digitales. Para los inversores sin experiencia, estas operaciones pueden parecer atractivas, pero esconden graves riesgos legales y financieros.

Uno de los problemas más destacados es la ausencia de contratos sólidos. Sin un acuerdo formal, recuperar los depósitos o reservas resulta muy difícil, y los intermediarios pueden desaparecer o modificar las condiciones de manera unilateral. Además, empresas del sector reconocen que no pueden supervisar el estado real de todas las viviendas comercializadas por estas vías.

No fiarte de los pagos inmediatos

Frente a esta moda, los expertos recomiendan extremar la precaución. Es fundamental desconfiar de las ofertas que exigen pagos inmediatos sin contrato, solicitar toda la documentación legal y formalizar cualquier acuerdo por escrito, evitando comprometerse solo a través de chats o mensajes.

También es imprescindible visitar el inmueble antes de cualquier pago y, en caso de duda, consultar a un abogado o asesor inmobiliario con experiencia. Ante sospechas de fraude, siempre conviene acudir a la Policía o presentar la denuncia correspondiente para evitar ser víctima de estafas.