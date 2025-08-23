Sergio Enciso, de 'La cocina del pirata', revela un truco "para que no te quede dura la sepia"

En ocasiones, tener mano para la cocina es una cuestión de experiencia, más que una habilidad natural para preparar los alimentos. En este contexto, los trucos y consejos de aquellos que se dedican al arte culinario pueden marcar la diferencia entre un buen y mal plato.

El popular cocinero Sergio Enciso Muriel, conocido por su canal 'La cocina del pirata', cuenta con una experiencia profesional de 12 años como pescadero. Por este motivo, sus recomendaciones sobre los productos del mar tienen un enorme éxito en redes sociales.

La sepia a la plancha puede parecer una receta sencilla, ya que no necesita demasiados ingredientes. No obstante, es habitual que este pescado quede duro, empeorando su textura y la experiencia del comensal.

En su perfil de Instagram, @cocinadelpirata, Sergio ha revelado su truco para evitar que la sepia quede dura. En primer lugar, es importante que al limpiar la sepia retires todos los tentáculos, aletas e "imperfecciones".

A continuación, el cocinero realiza una serie de cortes en los márgenes del pescado, sin llegar a cortarlo en dados, y también retira la piel. Después, hay que poner la sepia en una sartén bien caliente y sin aceite.

En este sentido, la humedad natural de la sepia es fundamental para el proceso: "la sepia es un cefalópodo que tiene mucha agua, con lo cual vais a ver que ahora en una sartén bien caliente, sin aceite ni nada, va a soltar una especie de liquidito".

Según el cocinero, este líquido hace que se cueza la sepia y, por tanto, es importante "retirarle el máximo posible". Seguidamente, espera un minuto y medio a que la sepia termine de deshidratarse, retírala y limpia la sartén.

Posteriormente, echa un chorro de aceite de oliva y dora la sepia, dándole la vuelta a los 2 minutos para cocinar el otro lado. Finalmente, el chef recomienda que "si la haces entera y luego la cortas, ya veréis que queda más blandita que el día de la madre".