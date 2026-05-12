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Sergio Delgado, entrenador: "¿Sabes cuántas cervezas quemas con cada partido de pádel?"

Sí, en un partido de pádel quemas las calorías de una cerveza

Alfonso Rodríguez y Juani de Pascual jugarán sus primeros cuartos de final en Premier Padel

Alfonso Rodríguez y Juani de Pascual jugarán sus primeros cuartos de final en Premier Padel / Premier Padel

David Cruz

David Cruz

El pádel se ha convertido en mucho más que un deporte de moda en España. Cada semana, miles de personas llenan las pistas para practicar una actividad que combina ejercicio físico, diversión y socialización.

Pero ahora, además, existe un dato que ha llamado especialmente la atención de los aficionados: un solo parte puede ayudarte a quemar el equivalente a cervezas.

Sergio Delgado, entrenador de pádel, explica que el gasto calórico de este deporte depende de factores como la edad, el peso, el sexo o la intensidad del juego. Aun así, asegura que un hombre amateur de entre 35 y 45 años y con un peso de entre 70 y 90 kilos puede llegar a gastar unas 600 kcal en un partido de 90 minutos.

Si traducimos esto de forma más visual, esa cifra equivale aproximadamente a cuatro cervezas con alcohol. ¡Casi nada!

Un camarero sirve unas jarras de cerveza a unos turistas en una terraza en Vigo, el verano pasado.

Un camarero sirve unas jarras de cerveza a unos turistas en una terraza en Vigo, el verano pasado. / Marta G. Brea / FDV

El secreto está en la propia dinámica del pádel. Los jugadores permanecen en movimiento constante, realizando desplazamientos laterales, aceleraciones, frenadas rápidas y cambios de dirección continuos.

Además, se alternan momentos de alta intensidad con pequeños descansos, algo muy parecido a los entrenamientos HIIT, conocidos por su gran capacidad para quemar grasa y mejorar la resistencia cardiovascular.

Más allá de las calorías, los expertos destacan que el pádel aporta importantes beneficios para la salud. Ayuda a fortalecer músculos y articulaciones, mejora la capacidad cardiovascular y contribuye a reducir el estrés gracias a la liberación de endorfinas. También favorece el control del peso corporal si se acompaña de hábitos saludables.

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Eso sí, Delgado recuerda que el deporte no debe ser una excusa para abusar del alcohol. Mantener una alimentación equilibrada, hidratarse correctamente y descansar bien siguen siendo claves fundamentales para disfrutar de una vida sana y activa.

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