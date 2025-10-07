Sergio Dalma (61 años), desvela cómo logra mantener su vitalidad: "La cosmética vegana me ha conquistado"

Sergio Dalma ya no es el chavalín de media melena y pelo negro al que nos tenía acostumbrados en el momento de más éxito de sus canciones, como 'Bailar pegados' (1991) o 'Solo para ti' (1993), aunque sigue siendo la referencia de las baladas románticas en España. De hecho, el próximo 14 de noviembre lanzará su último trabajo hasta el momento, 'Ritorno a Via Dalma', que recupera las canciones en italiano tan características.

Nacido bajo el nombre de Josep Sergi Capdevila en Sabadell en septiembre de 1964 (61 años), el cantante sigue manteniendo esa voz rasgada y potente tan característica que solamente se puede sustentar con un cuidado especial del cuerpo. Así mismo lo ha confirmado él en alguna ocasión, donde ha reconocido que el deporte es una parte fundamental de su vida: "No solo lo hago por el físico. Me ayuda a mantener la cabeza despejada. Siempre encuentro algún hueco, esté donde esté", aseguraba acerca de sus rutinas.

En su caso, apuesta por el yoga, salir en bici por la naturaleza y el entrenamiento de fuerza, el cual poco a poco va entrando en más rutinas de ejercicios en todas las edades al comprobarse indispensable para el mantenimiento de los músculos, más allá de la tonificación, el principal aspecto que siempre se ha destacado.

En cuanto a la alimentación, la segunda pata a tener en cuenta para seguir una vida saludable, Dalma es amante de las buenas comidas. No obstante, es sabedor de la importancia de seguir un cierto equilibrio y, aunque no se pone limitaciones, se autoimpone menús más ligeros después de algún que otro exceso: "Si un día me paso, al siguiente tiro de más ensalada y fruta y menos dulces", explica.

El descanso es la última parte de la rutina y al catalán le gusta despertarse temprano: "A las 7 yo siempre estoy despierto", aunque varía ligeramente la alarma de su despertador durante las giras, pues en muchas ocasiones los conciertos terminan tarde y necesita más descanso. De hecho, actualmente se encuentra en plena gira internacional en la que celebra sus 35 años de carrera, por lo que seguramente no opte por madrugar tanto.

Sergio Dalma, hace unos años. / Google

"La clave está en sentirse bien por dentro, ser honesto con uno mismo y no castigarse por disfrutar. Si cuidas cuerpo y mente, todo lo demás fluye", reflexionaba Dalma acerca de cuál puede ser la 'clave de la felicidad' en la vida de las personas.

Desde hace algún tiempo, además, ha añadido ciertos elementos a su cuidado personal que aseguran que le ayudan a mantener su piel sana. Sin embargo, no todas las opciones son válidas y apuesta por aquellas que no usan a los animales para sus pruebas: "La cosmética vegana me ha conquistado: dedico unos minutos al día a cuidar piel y barba", destaca como uno de los factores para lucir tan pocas arrugas, algo que sería normal dada su edad.

Con una vida entre el estudio y las giras, Dalma sabe que de tanto en tanto es necesario decir basta y tomarse tiempo para uno mismo, "para coger fuerzas y seguir", algo que es complicado en muchas ocasiones dada la voracidad del ritmo de vida habitual en nuestra sociedad acelerada.