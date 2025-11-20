Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sergi Torrens, experto en finanzas, sobre un peligro de la jubilación: "Rescatar el plan de pensiones es un error"

Asegura que mucha gente cae en un fallo crucial al llegar a la misma

El economista Sergi Torrens advierte de los peligros de rescatar el plan de pensiones.

El economista Sergi Torrens advierte de los peligros de rescatar el plan de pensiones. / SPORT

Ramón Baylos

Cuando una persona accede a la edad de jubilación, lo más probable es que corra a rescatar su plan de pensiones en cuanto pueda. No obstante, esto sería un error, según los expertos.

O, al menos, eso es lo que sostiene Sergi Torrens, sobre todo, si no se tienen en cuenta algo crucial a la hora de retirar el dinero que la persona ha ahorrado a lo largo de su vida.

Según el experto financiero, rescatar la totalidad de tu plan de pensiones puede provocar que la Agencia Tributaria se quede con casi la mitad de la cantidad que hubiera dentro del mismo.

Un total de 9,9 millones de pensionistas se beneficiarán de este incremento.

Dos jubilados descansan en la calle, en Barcelona. / ·

Pero, ¿cómo es esto posible? Según Torrens, esto se debe a que el dinero que tengas en tu plan de pensiones tributa como rendimiento de trabajo en el IRPF.

Esto último provocaría una factura de fiscal en la declaración que ascendiera hasta los últimos tramos de cotización, aplicándose hasta la tasa del 47% que podemos encontrar en la más alta.

Esa es la razón por la que el experto en finanzas sugiere a la persona que no retire de golpe todo el capital que hubiera ahorrado en su plan de pensiones y lo haga de forma progresiva.

Un grupo de jubilados se reúne en el parque

Un grupo de jubilados se reúne en el parque. / ·

Para ello, la opción más recomendable según Torrens es elegir un modelo de sustracción mixto. Es decir, uno donde la persona retire una parte del dinero la primera vez y, más tarde, vaya percibiendo una renta mensual.

Esto es idóneo, además, para simular el cobro del sueldo que se tenía antes de la jubilación, lo cual permitirá que la persona se organice mejor con sus gastos a corto plazo.

Por tanto, Sergi Torrens lo deja claro: si tienes un plan de pensiones y estás a punto de jubilarte, evita a toda costa retirar todo el capital que tengas de una sola vez.

