SOCIEDAD
Sergi Torrens, experto en economía: "El 70% de las personas que ganan un premio de lotería están arruinadas cinco años después"
El hombre explicó en un vídeo qué hay que hacer si te toca un gran premio
Ganar un gran premio de la lotería es uno de los mayores sueños de muchos españoles, ya que puede solucionarles la vida. Sin embargo, también puede traer ciertos inconvenientes, pues algunas personas pierden el control y gastan en caprichos hasta acabar arruinados. Hace un tiempo, Sergi Torrens, experto en loterías, explicó en un vídeo qué hay que hacer si te toca un gran premio.
Primero de todo quiso dejar claro que "el 70% de las personas que ganan un premio de lotería están arruinadas cinco años después", un dato impactante, pero real. Por esta razón, el experto desveló los cinco consejos a seguir para que "a ti no te pase".
El primer consejo que otorgó es que hay que tener máxima discreción y advirtió de que "no lo grites a los cuatro vientos". Según explicó, hacerlo podría generar expectativas o despertar el interés de personas que podrían empezar a pedirte dinero o a intentar aprovecharse de la situación
El segundo aspecto que destacó Sergi Torrentes consiste en evitar tomar decisiones precipitadas con respecto al dinero, pues lo más recomendable es dejar pasar un tiempo prudencial antes de actuar.
"Número tres: recuerda que necesitarás una cuenta en un banco domiciliado en España para recibir el premio y que ese premio tributará. De hecho, pagarás el 20%, a excepción de los primeros 40.000 euros. Es decir, si te tocan 400.000 euros, pues de los 400.000, 40.000 estarán exentos y tributarás por 360.000. El 20% son 72.000. Así que, con un premio de 400.000 euros, te quedan netos 328.000", recordó.
El cuarto consejo que señaló es que no hay que apresurarte a amortizar tus créditos, y mucho menos la hipoteca. Aunque pueda parecer una buena idea reducir deuda cuanto antes, en muchos casos no es la opción más eficiente desde el punto de vista financiero, según dejó entrever.
La última recomendación que comentó fue la importancia de buscar asesoramiento independiente antes de tomar cualquier decisión financiera relevante.
