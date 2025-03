Serena Williams se basa en su tenis para una nueva colección de moda infantil

Serena Williams es la tenista más laureada de la historia con 23 títulos de Grand Slam. La estadounidense posee el honor de ser la jugadora con más trofeos en la era abierta. Dentro de la pista, es conocida por su fortaleza mental y determinación. Además, la ex tenista ha sabido reinventarse fuera de los terrenos de juego.

Hace un mes, Williams sorprendió a los espectadores cuando apareció bailando en la Super Bowl LIX. Serena bailó durante la actuación del descanso, ofrecida por Kendrick Lamar, mientras este interpretaba su tema 'Not Like Us'.

"Yo pensaba: '¿Super Bowl? ¿En serio? ¿Cuándo podría bailar en un Super Bowl? (Nunca) ¡Hagámoslo!' Sabía que mi baile ganador después de los Juegos Olímpicos daría sus frutos algún día. Fin de la historia", reveló la deportista.

Durante su trayectoria, Serena Williams ha sabido utilizar su fama para colaborar con diferentes marcas de moda. Ahora, la ex tenista ha lanzado su primera colección de ropa infantil junto con la firma 'Janie and Jack'. La edición es limitada para la próxima época primaveral, y está inspirada en sus vestuarios sobre las pistas de tenis.

"Esta colección es una celebración de la familia y un reflejo de dónde me encuentro ahora mismo: es un momento muy especial en mi vida con mis hijas, y quería capturar esa alegría en cada prenda", comentó la empresaria en declaraciones a la cadena ABC.

Esta colección de ropa cuenta con un diseño de colores vibrantes y estampados. Los seguidores de Williams podrán reconocer en estas prendas algunos de los vestuarios escogidos por la tenista al inicio de su carrera, recreando los 'looks' de 1992.

La línea dispone de trajes de baño y otros prendas. Los vestuarios están pensados para niños de hasta 12 años, aunque ofrece dos estilos exclusivos para que las mamás puedan vestir con sus pequeños.

La hija de Williams, Olympia, de 7 años, participó activamente en los diseños. "Olympia estuvo muy involucrada; lleva eligiendo sus propios conjuntos desde los 15 meses", afirmó Serena. La colección de Serena Williams x Janie and Jack tiene unos precios que van desde los 20 hasta los 175 dólares.