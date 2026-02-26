HUELGA
Así serán los servicios mínimos de FGC por la huelga durante el Mobile World Congress
Los usuarios del metro de FGC en Barcelona van a tener hoy y en los próximos días servicios mínimos debido a la nueva huelga de maquinistas.
Los usuarios del metro de FGC en Barcelona van a tener complicaciones a partir de hoy, martes 24 de febrero, debido a la huelga de maquinistas, aunque con servicios mínimos garantizados durante el pico del Mobile World Congress para no paralizar la ciudad.
Así funcionarán los servicios mínimos de FGC
El Departament d'Empresa i Treball del Govern ha impuesto servicios mínimos del 50% en hora punta (de 6:00 a 9:00 y de 16:00 a 18:00) para la huelga convocada por el sindicato Semaf en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Fuera de esos horarios, circulará uno de cada cuatro trenes habituales. Esta medida afecta a las jornadas del 24 y 25 de febrero, así como al 2, 3 y 4 de marzo, coincidiendo con el Mobile World Congress que se celebrará en Fira de Montjuïc. Durante el congreso, los mínimos suben al 66% en hora punta y uno de cada tres el resto del día, priorizando accesos clave como L1, L6, L7, L8 y L12.
Semaf, con solo el 13% de delegados frente a la mayoría de UGT y CCOO, exige mejoras en seguridad ferroviaria y una docena de reivindicaciones tras el accidente mortal de Gelida el 20 de enero en la R4 de Rodalies. FGC lamenta la convocatoria "artificiosa", defiende su sistema de seguridad y niega negociaciones abiertas, aunque ha ofrecido un comité extraordinario el próximo 25 de febrero.
La crisis en Rodalies, con retrasos crónicos y 200 puntos de limitación de velocidad, ha impulsado un 4,2% más de validaciones en FGC desde el siniestro: 58.000 extra en la primera semana, sobre todo en la línea Barcelona-Vallès y Baix Llobregat-Anoia. Los fines de semana se nota todavía más el desvío de pasajeros.
Este paro llega en un momento crítico para la movilidad catalana, con el MWC atrayendo a 100.000 visitantes. FGC, que opera Llobregat-Anoia y Vallès sin afectación directa por la crisis de Renfe, urge soluciones para evitar los colapsos. Consulta el estado del transporte durante estos días si tienes que utilizarlo.
