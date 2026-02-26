Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así serán los servicios mínimos de FGC por la huelga durante el Mobile World Congress

Los usuarios del metro de FGC en Barcelona van a tener hoy y en los próximos días servicios mínimos debido a la nueva huelga de maquinistas.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Álex Pareja

Los usuarios del metro de FGC en Barcelona van a tener complicaciones a partir de hoy, martes 24 de febrero, debido a la huelga de maquinistas, aunque con servicios mínimos garantizados durante el pico del Mobile World Congress para no paralizar la ciudad.

Así funcionarán los servicios mínimos de FGC

El Departament d'Empresa i Treball del Govern ha impuesto servicios mínimos del 50% en hora punta (de 6:00 a 9:00 y de 16:00 a 18:00) para la huelga convocada por el sindicato Semaf en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Fuera de esos horarios, circulará uno de cada cuatro trenes habituales. Esta medida afecta a las jornadas del 24 y 25 de febrero, así como al 2, 3 y 4 de marzo, coincidiendo con el Mobile World Congress que se celebrará en Fira de Montjuïc. Durante el congreso, los mínimos suben al 66% en hora punta y uno de cada tres el resto del día, priorizando accesos clave como L1, L6, L7, L8 y L12.

Semaf, con solo el 13% de delegados frente a la mayoría de UGT y CCOO, exige mejoras en seguridad ferroviaria y una docena de reivindicaciones tras el accidente mortal de Gelida el 20 de enero en la R4 de Rodalies. FGC lamenta la convocatoria "artificiosa", defiende su sistema de seguridad y niega negociaciones abiertas, aunque ha ofrecido un comité extraordinario el próximo 25 de febrero.

La crisis en Rodalies, con retrasos crónicos y 200 puntos de limitación de velocidad, ha impulsado un 4,2% más de validaciones en FGC desde el siniestro: 58.000 extra en la primera semana, sobre todo en la línea Barcelona-Vallès y Baix Llobregat-Anoia. Los fines de semana se nota todavía más el desvío de pasajeros.

Este paro llega en un momento crítico para la movilidad catalana, con el MWC atrayendo a 100.000 visitantes. FGC, que opera Llobregat-Anoia y Vallès sin afectación directa por la crisis de Renfe, urge soluciones para evitar los colapsos. Consulta el estado del transporte durante estos días si tienes que utilizarlo.

