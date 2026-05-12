¿Quiénes serán los presentadores de Eurovisión 2026?

La televisión pública encargada de organizar el Festival de Eurovisión 2026 ha confirmado a Victoria Swarovski y Michael Ostrowski como los rostros principales de las tres galas del certamen. Ambos serán los responsables de conducir las semifinales y la gran final del evento europeo que se celebrará en Viena. La elección de esta dupla busca ofrecer una imagen moderna, dinámica y cercana para una audiencia internacional cada vez más amplia.

Desde la ORF destacaron que los dos presentadores representan perfectamente el espíritu del festival gracias a su experiencia televisiva y su carisma frente a las cámaras. Según explicó la directora de programación Stefanie Groiss-Horowitz, "el objetivo es crear un espectáculo televisivo inolvidable capaz de conectar con espectadores de todo el mundo", afirma. La cadena considera que Swarovski y Ostrowski forman una combinación original que dejará huella en esta edición del concurso.

Dos figuras reconocidas

Victoria Swarovski nació en Innsbruck y ha desarrollado una carrera muy diversa en el mundo del entretenimiento. Aunque pertenece a la conocida familia Swarovski, decidió construir su propio camino profesional lejos de la empresa familiar. Comenzó en la música siendo muy joven y llegó a colaborar con importantes figuras de la industria musical durante su etapa en Los Ángeles.

La popularidad de Victoria creció notablemente tras ganar el programa 'Let’s Dance' en 2016. Más tarde se convirtió en una de las figuras habituales de la televisión alemana y austríaca, participando como presentadora y jurado en varios formatos de éxito. Además de su faceta televisiva, también ha trabajado como modelo, empresaria y diseñadora de moda, lanzando incluso su propia marca de belleza.

Por su parte, Michael Ostrowski es uno de los actores y comunicadores más reconocidos de Austria. Originario de Leoben, ha destacado principalmente en el cine y la televisión gracias a su estilo humorístico y versátil. A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosas producciones cinematográficas y series, además de escribir guiones y dirigir películas.

El actor alcanzó gran notoriedad con la película 'Nacktschnecken', uno de los éxitos del cine austríaco en 2004. Desde entonces, ha trabajado de forma constante en proyectos audiovisuales y eventos culturales. También cuenta con experiencia como conductor de galas y ceremonias, lo que lo convierte en una apuesta sólida para liderar un espectáculo de la magnitud de Eurovisión.

Viena se gana la plaza

El Festival de Eurovisión 2026 tendrá lugar en Viena después de la victoria de Austria en la edición anterior gracias al tema “Wasted Love” interpretado por JJ. Será la tercera ocasión en la historia en la que la capital austríaca organice el certamen europeo. Las fechas elegidas para las galas son el 12, 14 y 16 de mayo, y el recinto anfitrión será nuevamente el Wiener Stadthalle.

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La próxima edición del concurso llegará marcada por diversos debates relacionados con el sistema de votación y la participación de algunos países. La Unión Europea de Radiodifusión ha anunciado varias medidas para reforzar la transparencia y recuperar la confianza del público. Entre las novedades destacan cambios en el televoto, el regreso de los jurados profesionales a las semifinales y una renovada identidad visual para celebrar el 70 aniversario del festival.