Así será el sueldo medio de un militar en España en 2026 si se aprueba el nuevo plan

El Ministerio de Defensa está acelerando las negociaciones para que entre en vigor un nuevo aumento salarial en las Fuerzas Armadas a partir del próximo mes de enero de 2026, impactando a miles de efectivos militares en España. Así quedarían los nuevos salarios de aplicarse la subida.

Una mejora significativa

Se trata de una mejora retributiva bastante importante para todo el personal militar, con una partida presupuestaria de 679 millones de euros reservada dentro de un plan global de 10.471 millones para Defensa, según lo aprobado en abril.

Este impulso responde a las demandas de asociaciones profesionales que critican el modelo salarial actual como obsoleto y precario, especialmente para tropa y marinería, donde un soldado gana alrededor de 1.300 euros netos mensuales.

Aunque todavía queda por clarificar cómo se repartirían esos 679 millones de euros, se espera que los sueldos medios de todos los militares en España, que actualmente manejan las cifras que han sido criticadas, aumente de manera exponencial a partir de 2026.

El proceso para lograrlo incluye reuniones en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), aunque sin las cifras definitivas todavía cerradas ya se han generado tensiones por los retrasos de más de un año y medio.

Previamente, en 2025 se aplicaron incrementos como 200 euros mensuales generales más 100 euros específicos para tropa, elevando el sueldo base de un soldado. Asociaciones como ASFASPRO, AUME y UMT exigen ahora una revisión estructural del Reglamento de Retribuciones de 2005 para evitar "migajas devoradas por el IPC".

Se trata de un avance que busca corregir los sueldos desfasados acumulados y mejorar la operatividad, aunque persisten las quejas por la falta de concreción en plenos extraordinarios. Para los militares, en principio, se traducirá en un aumento de su salario para 2026.