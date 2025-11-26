Así será la revalorización de las pensiones de incapacidad permanente en 2026

En 2026 los pensionistas españoles recibirán una subida conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC). El aumento tiene como objetivo conservar el poder adquisitivo frente a los efectos de la inflación.

Según la estimación de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), el incremento de las pensiones contributivas será entre un 2,6 y un 2,65%. Para calcular la subida, se utiliza la media interanual del IPC publicada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Aunque el cambio se produce de forma automática en todas las pensiones contributivas, algunos colectivos reciben un aumento adicional. En 2025, la pensión media de Incapacidad Permanente alcanzó los 1.209 euros mensuales.

Además, el incremento se traslada a todas las pagas extras. No obstante, la cuantía dependerá de la base reguladora, teniendo en cuenta el origen de la incapacidad, así como el grado de la misma.

En caso de la incapacidad parcial, el pensionista recibirá el importe en un único pago. Este importe se se calculará en base a las 24 mensualidades obtenidas de la base reguladora.

Por otra parte, la cuantía de la incapacidad permanente total es del 55% de la base reguladora. En este caso, se cobrará mensualmente y de forma vitalicia. Podrán acceder a la cuantía del 75% cuando el pensionista alcance los 55 años o más y no esté trabajando.

Finalmente, la incapacidad permanente absoluta se calcula con el 100% de la base reguladora. De la misma forma, la cuantía también es del 100% para la incapacidad permanente por gran invalidez.

Adicionalmente, podría añadirse un 45% de la base mínima de cotización al momento del reconocimiento de la incapacidad. De la misma forma, podría sumarse el 30% de la última base de cotización del solicitante.