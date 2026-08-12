Cuándo será el próximo eclipse visible en España tras el del 12 de agosto de 2026

Ya ha pasado el esperadísimo momento del año para los aficionados a la astronomía: el eclipse ha llegado a su fin después de sorprender a los curiosos y de deleitar a los expertos. La luz se ha disipado en cuestión de segundos, ha bajado la temperatura y los colores han quedado alterados al ojo humano.

En los lugares donde ha sido parcial, la situación se ha asemejado a la del ocaso en su momento más bajo, justo antes de la puesta del Sol, aunque al no haber las luces de la ciudad nocturna todavía la sensación ha sido diferente y especial.

Por otro lado, en los lugares situados en la zona de máxima cobertura solar se ha vivido una experiencia única, con una 'mininoche' que ha durado aproximadamente un minuto y medio.

La mayor parte de España ha vivido el eclipse de manera parcial. / ·

Este 12 de agosto ya queda registrado en los libros de historia, igual que lo hizo el 30 de agosto de 1905, la última fecha en la que se vivió un evento de estas características en España, aunque solamente pudo ser registrado gracias a las ilustraciones y primeras fotografías, nada que ver con cómo lo hemos visto hoy, con toda la tecnología a nuestra disposición.

Sin embargo, ahora no tendremos que esperar tanto tiempo para poder disfrutar una vez más de este fenómeno natural, ya que en 2027 la luna tapará nuevamente al astro rey.

La diferencia, en este caso, es que los afortunados que se ubicarán justo en la franja de totalidad serán los del sur del país. Ocurrirá el próximo 2 de agosto y se espera que sea el más largo del siglo, más que el de este 2026, con una duración total de cinco horas y 13 minutos, a diferencia de la hora y media que ha durado el de hoy.

Un niño mira el eclipse usando las gafas especiales. / TINO ROMANO / EFE

España volverá a ocupar portadas al ser el único país europeo que tendrá el privilegio de presenciarlo, pues en el de hoy antes de llegar a España ha pasado por Islandia. Empezará a las 9:30 horas y se alargará hasta las 14:43 horas, abarcando un territorio de 15.000 kilómetros, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla serán las mejores ubicaciones para presenciarlo, aunque también se verán desde Andalucía y otros lugares.

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Además, en 2028 se vivirá un tercer eclipse solar, aunque en esta ocasión será anular, es decir que la luna se encontrará en su apogeo y no tapará el 100% del Sol. Ocurrirá el 26 de enero y también se podrá ver desde España.