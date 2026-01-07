Así será el nuevo salario mínimo en España si se cumplen las negociaciones

El Ministerio de Trabajo ultima una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 que lo colocaría por encima de los 1.220 euros mensuales, según las propuestas en la mesa de diálogo con agentes sociales, pese a las preocupaciones que ya han expresado algunos expertos sobre sus impactos económicos.

La propuesta que impulsa el Gobierno

El comité asesor del Ministerio plantea dos escenarios principales para el incremento: un alza del 3,1% hasta unos 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas si el SMI sigue exento de IRPF, o un 4,7% hasta los 1.240 euros si comienza a tributar en ese impuesto.

Este salto partiría de los 1.184 euros actuales, prorrogados desde 2025, y se aplicaría con carácter retroactivo desde enero si hay acuerdo antes de mediados de mes. Las negociaciones avanzan con el Gobierno buscando consenso, aunque la patronal se resiste a aplicar cambios en las reglas de absorción de complementos salariales.

Las advertencias de los expertos

El propio informe del comité alerta de riesgos como el desvío entre el SMI y la productividad laboral, un posible efecto negativo moderado en el empleo juvenil y temporal, y un "agrupamiento salarial" que comprime las escalas y frena incentivos a la promoción.

Organizaciones empresariales como CEOE y Cepyme proponen solo un 1,5% hasta 1.202 euros con tributación, argumentando límites por inflación, márgenes y creación de puestos de trabajo. Los sindicatos presionan por subidas mayores, cercanas al 7,5%, lo que agrava las tensiones en la mesa de negociación.

El impacto en los trabajadores

Para unos 2,4 millones de asalariados directamente afectados, supondría entre 37 y 56 euros más al mes, mejorando la liquidez neta si se mantiene la exención fiscal, aunque Hacienda podría ajustar deducciones para equilibrar cuentas.

En empresas de bajos márgenes, el encarecimiento podría traducirse en ajustes si no se reforman las absorciones, con estimaciones de hasta un 25-30% extra en costes laborales en algunos casos. El debate fiscal añade complejidad, ya que la tributación elevaría el bruto pero reduciría el neto percibido.