Así será la nueva moneda de Donald Trump en Estados Unidos: ya ha sembrado la polémica

La Casa de la Moneda de Estados Unidos ya tiene luz verde para producir una moneda conmemorativa de oro por el 250 aniversario de la independencia, luciendo en su anverso la imagen del actual presidente, Donald Trump. Este diseño, aprobado por un comité federal, busca capturar el “espíritu perdurable” del país en un momento histórico, aunque ya ha generado debate.

La nueva moneda de Donald Trump

La pieza, de oro de 24 quilates, muestra a Trump apoyando los puños sobre un escritorio, inspirado en una fotografía oficial de 2025 de la Galería Nacional de Retratos de Washington. Encima, LIBERTY en arco, con las fechas 1776-2026; abajo, “IN GOD WE TRUST” flanqueado por siete estrellas a un lado y seis al otro.

Todavía estamos pendientes de la denominación y el tamaño exacto, pero el diseño ya refleja una elección curiosa que parece mostrar una moneda de un tamaño considerable. Como ha ocurrido con casi todo lo que ha rodeado a Trump en los últimos años, ha sembrado la polémica.

La moneda de oro de Donald Trump / Casa de la Moneda de Estados Unidos

La polémica ha surgido cuando demócratas y algunos expertos cuestionaron si viola la tradición de no incluir presidentes en ejercicio en moneda corriente, aunque esta sea conmemorativa y no de uso diario.

El comité de diseño, con miembros nombrados por Trump, la aprobó por unanimidad, argumentando que representa el liderazgo actual del país.

El tesorero Brandon Beach la defendió: “No hay perfil más emblemático para estas monedas que el de nuestro presidente”. Históricamente, otros presidentes han aparecido en monedas póstumas (como Washington o Lincoln), pero esta es la primera vez para un mandatario vivo en funciones.

Este es el hecho que aviva el debate sobre precedentes y neutralidad institucional. La Casa de la Moneda prevé que la producción sea limitada y pensada para coleccionistas, consolidando un hito en la numismática americana que ya divide opiniones.