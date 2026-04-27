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Esta será la carrera universitaria que estudiará la Princesa Leonor en Madrid
La princesa, a los 20 años de edad, se aventurará a estudiar una carrera en la universidad pública, la Carlos III de Getafe (Madrid), tras superar con éxito el proceso de selección
Leonor de Borbón y Ortiz, princesa de Asturias y primera en la línea de sucesión al trono de España, como primogénita del rey Felipe VI y su consorte, la reina Letizia, empezará sus estudios universitarios en Madrid. Los reyes Felipe y Letizia lo han anunciado a través de un comunicadoa los medios en la mañana de este lunes 27 de abril.
Tras finalizar su instrucción militar en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, que tiene una duración de cuatro años. Leonor superó el proceso de selección con éxito, que incluyó una fase inicial anónima y una fase final telemática.
Termina la formación militar
La princesa Leonor ingresó el pasado 1 de septiembre en la Academia General del Aire en lo que es su última etapa de formación militar y en estos meses ha llevado a cabo su instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio.
En este período, la princesa ha tenido una formación intensiva sobre el Pilatus PC-21, un avión suizo de entrenamiento avanzado que fue elegido por el Ejército del Aire para sustituir al histórico C-101, conocido como 'culopollo' y que también fue pilotado el pasado año por su padre, el rey Felipe VI, cuando visitó la academia de San Javier.
La princesa Leonor que cumplirá en octubre 21 años, terminó su curso como guardiamarina en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra). Leonor se formó desde el pasado 29 de agosto en la Escuela Naval Militar de Marín, donde ingresó tras cerrar como dama alférez cadete su primera etapa de formación castrense en la Academia General Militar de Zaragoza, y en la que permanecerá hasta finales del mes de diciembre, para después embarcarse en el crucero de instrucción Juan Sebastián de Elcano.
Un año ha pasado desde que la princesa de Asturias protagonizó el acto institucional más relevante de su trayectoria como heredera al trono con el juramento de la Constitución ante las Cortes Generales y desde entonces ha combinado su formación militar con un creciente protagonismo institucional.
Los estudios de las princesas en Europa
Las princesas herederas europeas de la generación de Leonor de Borbón han optado por una formación universitaria internacional, enfocada principalmente en ciencias sociales, política y derecho, a menudo combinada con formación militar.
- Elizabeth de Bélgica (Heredera): Cursó bachillerato en el UWC Atlantic College (Gales) y se formó en la Real Academia Militar de Bélgica. Posteriormente, realizó estudios universitarios en Historia y Política en Oxford (Lincoln College) y comenzó un máster en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard en 2024.
- Catalina Amalia de Orange (Heredera de Holanda): Tras un año sabático, comenzó en 2022 un grado interdisciplinario de tres años en la Universidad de Ámsterdam, que incluye Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE).
- Ingrid Alexandra de Noruega: Ha comenzado estudios universitarios en Ciencias Sociales con especialización en Relaciones Internacionales y Economía Política.
- Alexia de Holanda: Hija mediana de los reyes de Holanda, ha comenzado sus estudios universitarios en la Universidad de Oxford.
- Ariane de Holanda: Estudió bachillerato en el UWC Adriatic en Italia, enfocado en idiomas, artes y cultura.
- Infanta Sofía de España: Cursa estudios de bachillerato internacional en el UWC Atlantic College (Gales).
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