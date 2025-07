Así va a será la boda de Makoke con Gonzalo Fernández: ¿Habrá compañeros de televisión?

Han transcurrido tan solo dos años desde que comenzase su relación, pero Makoke y Gonzalo Fernández están tan bien, que despedirán el verano contrayendo matrimonio en una de las bodas más esperadas del año. Un enlace del que ya conocemos sus primeros detalles y que contará con ausencias destacadas.

La que fuese concursante de 'Supervivientes 2025' y su futuro marido, Gonzalo Fernández, han hablado con la revista Lecturas, publicación en la que aseguran estar muy felices de anunciar que "nos casamos el 12 de septiembre en Ibiza".

Una boda que tendrá lugar en la Hacienda Na Xamena ese día a partir de las 18.00 horas y a la que probablemente no acudan muchos de sus compañeros de televisión: "no voy a invitar a mis compañeros de la tele", priorizando una boda con la familia y algunos de sus mejores amigos.

Tampoco habrá niños: "no hay niños", por lo que no están invitados los nietos de Makoke, una decisión que puede haber supuesto un problema a algunos de los familiares que asistan.

Javier Tudela, hijo de Makoke, y la hermana de Gonzalo, serán los padrinos de la boda, demostrando una vez más que no será la típica fiesta a la que acudan cientos de invitados, muchas veces amigos de amigos y conocidos de la televisión. Una boda íntima como íntimo es el lugar en el que se va a celebrar el enlace.

"No es la primera vez que me caso, no me hacía ilusión tener la típica boda, me parecía muy romántico hacerlo los dos solos con la gente más cercana", ha explicado la colaboradora de Telecinco, añadiendo Gonzalo que la Hacienda Na Xamena en la que contraen matrimonio es el lugar en el que se enamoraron.

También habrá un protocolo de vestimenta: "nos casamos en un acantilado. La gente va a ir vestida bohemio chic, ibicenco. Nada de corbata", comenta el empresario de 52 años que se convertirá en el nuevo marido de Makoke en menos de dos meses.