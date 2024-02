'Sephora Kids': la polémica tendencia que preocupa a los expertos

Según revela un reciente fenómeno observado en tiendas de maquillaje, niñas de entre 6 y 13 años están mostrando un interés creciente en el cuidado de la piel. Antonio Soto, director del Centro de Psicología y Desarrollo personal habla de los problemas asociados.

En redes sociales como TikTok, los influencers han normalizado el uso excesivo de productos de cosmética y skincare a través de contenido relacionado.

Sin embargo, mientras las empresas de marketing se aprovechan de este nuevo mercado potencial para productos de belleza y cuidado facial entre niños, surgen preocupaciones sobre los posibles riesgos asociados.

Se ha señalado la preocupación sobre el uso excesivo de ciertos productos, como cremas antiarrugas con componentes como el retinol, que podrían tener efectos negativos en la piel a largo plazo.

"Me han salido unos granitos en el entrecejo, son muy pequeños, no sé qué son, pero me parecen feos y con esta crema se me quitan", dice una niña de 6 años en su video de TikTok, que ya acumula millones de visualizaciones.

Según Antonio Soto, los cosméticos son en ocasiones "la puerta de entrada" a depresiones, autolesiones, trastornos alimentarios u obsesión por las operaciones. Todo ello por la presión de cumplir los cánones de belleza.