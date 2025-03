Si haces esto, el SEPE puede suspender tu subsidio para mayores de 52 años

Ten en cuenta que el desempleo no es ni mucho menos el estado como ciudadano deseado. Es nuestro derecho trabajar, pero también un deber.

Razón por la que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se encarga de recordarnos lo importante que es encontrarnos en búsqueda activa de empleo si formamos parte de la lista del paro.

Hay varias situaciones que pueden terminar con la suspensión de tu paro, y una de ellas es poco conocida: no acudir a una entrevista de trabajo que hayan facilitado los servicios públicos de empleo sin aportar una causa que esté justificada.

Se trata de una situación que afecta a todo tipo de parados, incluyendo a aquellos que reciben el subsidio para mayores de 52 años. Y aunque es rara la ocasión en la que la suspensión sucede la primera vez que rechazas una entrevista, si reincides, estás en peligro.

¿En qué se ampara el SEPE? En el artículo 299 de la legislación que rige la Seguridad Social en España: es obligatorio que los desempleados que reciben una prestación por desempleo participen en programas de empleo y formación o inserción laboral.

Algunas voces critican que aquí no se recojan las entrevistas de trabajo, pero estas no dejan de ser un programa de empleo, en especial si es el SEPE quien te busca la entrevista y tú lo niegas.

¿Puedo rechazar una entrevista de trabajo facilitada por el SEPE?

Sí, es posible. Siempre que la entrevista de trabajo sea para un puesto que no esté ligado a tu última profesión. Por ejemplo, si has trabajado como camarero y el SEPE te cita a una entrevista de trabajo para ser albañil, puedes decir que no.

Además, la oferta laboral debe ofrecer un sueldo como mínimo igual o superior al SMI vigente en cada momento; no se tiene por qué acudir a entrevistas que no respeten un mínimo.