El SEPE reconocerá el paro a empleadas del hogar por trabajos previos a 2022

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ha dado un paso histórico al reconocer el derecho al desempleo y a subsidios, como el de mayores de 52 años, a las empleadas del hogar por periodos trabajados previos a octubre de 2022, incluso si no habían cotizado para ello.

La medida, anunciada en una instrucción interna de noviembre, amplía significativamente el acceso a la protección social de un colectivo que históricamente había quedado excluido.

Este cambio se produce después de varias sentencias judiciales, incluyendo una reciente en Bilbao, que reconocen a trabajadoras del hogar el derecho a cobrar el paro pese a no haber cotizado por desempleo.

Un hombre sale de una oficina del SEPE, en Madrid. / SPORT

Hasta ahora, la normativa de 2022 permitía a estas trabajadoras acceder al paro, pero solo a partir de esa fecha, dejando fuera periodos anteriores en los que habían estado de alta en la Seguridad Social.

La instrucción del SEPE a la que han tenido acceso varios medios de comunicación indica que se considerarán como periodos cotizados los años previos en los que la empleada permaneció de alta en el Régimen Especial del Hogar sin derecho a cotización por desempleo, dentro de los 6 años previos a la solicitud. Una medida que afecta tanto al paro como al subsidio para mayores de 52 años.

El SEPE también revisará de oficio todas las resoluciones administrativas que hayan sido impugnadas y que estén pendientes de juicio con el objetivo de garantizar que las empleadas pueden acceder a la protección correspondiente.

Una empleada del hogar plancha en una vivienda. / Ricardo Rubio / EP

Desde los sindicatos, celebran la medida. CCOO destaca que es un "reconocimiento íntegro del trabajo en empleo de hogar para acceder a la prestación por desempleo", pidiendo al Ministerio de Trabajo que modifique la normativa para consolidar este derecho.

Una decisión histórica que por fin corrige una situación de discriminación a la que se enfrentaban miles de trabajadoras del hogar: ahora podrán acceder a prestaciones por desempleo retroactivas, reconociendo de una vez por todas el valor que tiene su trabajo en la sociedad.