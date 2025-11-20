Economía
El SEPE reconocerá el paro a empleadas del hogar por trabajos previos a 2022
Cambio histórico: las trabajadoras del hogar pueden acceder al desempleo retroactivo
El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ha dado un paso histórico al reconocer el derecho al desempleo y a subsidios, como el de mayores de 52 años, a las empleadas del hogar por periodos trabajados previos a octubre de 2022, incluso si no habían cotizado para ello.
La medida, anunciada en una instrucción interna de noviembre, amplía significativamente el acceso a la protección social de un colectivo que históricamente había quedado excluido.
Este cambio se produce después de varias sentencias judiciales, incluyendo una reciente en Bilbao, que reconocen a trabajadoras del hogar el derecho a cobrar el paro pese a no haber cotizado por desempleo.
Hasta ahora, la normativa de 2022 permitía a estas trabajadoras acceder al paro, pero solo a partir de esa fecha, dejando fuera periodos anteriores en los que habían estado de alta en la Seguridad Social.
La instrucción del SEPE a la que han tenido acceso varios medios de comunicación indica que se considerarán como periodos cotizados los años previos en los que la empleada permaneció de alta en el Régimen Especial del Hogar sin derecho a cotización por desempleo, dentro de los 6 años previos a la solicitud. Una medida que afecta tanto al paro como al subsidio para mayores de 52 años.
El SEPE también revisará de oficio todas las resoluciones administrativas que hayan sido impugnadas y que estén pendientes de juicio con el objetivo de garantizar que las empleadas pueden acceder a la protección correspondiente.
Desde los sindicatos, celebran la medida. CCOO destaca que es un "reconocimiento íntegro del trabajo en empleo de hogar para acceder a la prestación por desempleo", pidiendo al Ministerio de Trabajo que modifique la normativa para consolidar este derecho.
Una decisión histórica que por fin corrige una situación de discriminación a la que se enfrentaban miles de trabajadoras del hogar: ahora podrán acceder a prestaciones por desempleo retroactivas, reconociendo de una vez por todas el valor que tiene su trabajo en la sociedad.
- Los pensionistas madrileños sonríen: El nuevo complemento de la cuota de Ayuso para 2026
- Así vive Lavinia León, nueva novia de Marco Asensio tras su divorcio: Entre Madrid y Mallorca y viajes en jet privado a Estambul
- Detienen a un árbitro de Primera División e hijo de un exfutbolista tras asesinar a su exnovia
- Paula Badosa se sincera en 'La Revuelta' sobre su relación con Tsitsipas y lanza un dardo: 'Estamos en ese momento
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Te dan de baja en la Seguridad Social, recibes el finiquito y crees que te han despedido
- Nicki Nicole se olvida de Lamine Yamal y ya podría tener una nueva ilusión
- El economista Xavier Sala i Martín, sobre los bajos sueldos en España: 'Mientras la productividad venga de los inmigrantes, no subirán
- Víctor Arpa, abogado laboralista: 'Cuando cumples los 18 meses de baja médica, la empresa te suspende el contrato