El SEPE paga 600 euros a quienes completen cursos gratuitos en 2025: requisitos y cómo solicitarlos

Encontrar trabajo en España cada vez es más complejo, pero muchos ciudadanos desconocen la función que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social. El ente público cuenta con un portal de empleo con miles de ofertas de trabajo.

Se puede encontrar esta herramienta, proporcionada por el Estado español, bajo el nombre de 'Empléate'. A través de ella, puedes buscar empleo a nivel nacional, autonómico y provincial. Además, en el portal del SEPE se pueden inscribir de manera gratuita los trabajadores, autónomos y empresas para acceder o publicar oportunidades laborales.

Para este 2025, el SEPE, en colaboración con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), puso en marcha un plan de formación gratuita. El objetivo, mejorar las competencias profesionales de los trabajadores ocupados y desempleados.

Realizar esta formación supone un incentivo económico de hasta 600 euros, gracias a la financiación de los fondos europeos Next Generation EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En total, hay más de 76 cursos gratuitos. Entre ellos se puede encontrar formación sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, aprendizaje automático y herramientas digitales punteras como Microsoft 365, Teams o Azure.

¿Cómo se pueden realizar las formaciones?

El programa prioriza ante todo la flexibilidad para ayudar a las personas. Por ello, los cursos se pueden realizar de manera presencial, online o en formato mixto. Por otro lado, no solo las personas desempleadas pueden acceder a este tipo de formación, sino que también hay inscripciones disponibles para trabajadores en activo.

Sin embargo, para acceder a la ayuda económica de 600 euros, es imprescindible matricularse y completar un curso homologado antes del 1 de septiembre de 2025. Quienes aún no lo hayan hecho no podrán recibir la ayuda.

No todas las personas podrán recibir los 600 euros, ya que la concesión se realiza por orden de presentación de solicitudes hasta agotar el presupuesto disponible. Además, las entidades formativas recibirán un complemento de 100 euros por cada alumno apuntado.