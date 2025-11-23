El SEPE confirma: Puedes cobrar el subsidio para mayores y el IMV al mismo tiempo

Una de las preguntas habituales entre los beneficiarios de un subsidio es si tendrían opción de optar a alguna otra ayuda de manera legal o si el hecho de estar cobrando una subvención imposibilita esa posibilidad.

Pues bien, el SEPE confirma que en los casos en los que una persona cobre el subsidio para desempleados mayores de 52 años, sí que puede compatibilizarlo con el recibo del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, es necesario que se cumpla una condición para que pueda darse.

El portal permite el doble cobro siempre que las rentas propias, entre las que se incluye ya el IMV, no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), unos 888 euros mensuales. Esto ocurre porque pese a que se pueda estar ingresando una pensión, sigue existiendo una "carencia de rentas".

Un hombre sale de una oficina del SEPE, en Madrid. / SPORT

Criterios que permiten la compatibilidad

En primer lugar, para cobrar el subsidio para desempleados mayores de 52 años se debe presentar la declaración anual de rentas donde se certifique que no se supera el límite de ingresos. Además, la ley permite la dualidad entre el bono y el IMV cuando se cumplen las condiciones de renta o patrimonio (Ley 19/2021).

El IMV también se puede compatibilizar con otras rentas relacionadas con el trabajo o una actividad económica (RD 789/2022), ya que forma parte del marco general de regulación que la Seguridad Social tiene en cuenta al evaluar las rentas para determinar la cuantía del IMV.

Funcionamiento de la compatibilidad

Cobro del subsidio, que este 2025 se ha situado en los 480 euros mensuales. Ajuste del IMV, en función del resultado de la suma de ingresos. De estar por debajo del límite, la Seguridad Social asigna el complemento necesario para alcanzarlo. Declaración y control, para mantener el subsidio. Se tiene que presentar una declaración anual que certifique la situación de necesidad, con los ingresos reales y patrimoniales.

En caso de superar el límite establecido de los 888 euros al mes, existe la posibilidad de perder el derecho a subsidio al superar el umbral y no existir esa carencia de rentas.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, visita el centro de atención telefónica y telemática de la Seguridad Social, con motivo del quinto aniversario del Ingreso Mínimo Vital, IMV. / José Luis Roca

Con esta posibilidad la Seguridad Social pretende atender las necesidades de algunos mayores de 52 años o próximos a la edad de jubilación desempleados, un perfil que no tiene una situación fácil en cuanto a búsqueda de empleo se refiere.

Además, este subsidio cotiza de cara a la jubilación, por lo que suple la actividad profesional, y se adapta a cada situación concreta al calcularse de manera personalizada en cada caso.