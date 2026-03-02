El SEPE aclara cuánto paro te queda en 2026 con 2 años cotizados: duración y cuantía exacta

Cuando un trabajador pierde su empleo, la primera pregunta es clara: cuánto voy a cobrar y durante cuánto tiempo. En 2026, el cálculo de la prestación contributiva del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sigue dependiendo de los días cotizados en los últimos seis años.

Pongamos un caso muy habitual: si has cotizado dos años completo (730 días), te encuentras en el tramo de entre 720 y 899 días cotizados. Esto quiere decir que tendrás derecho a 240 días de prestación, es decir, 8 meses de paro.

¿Cuánto se cobra de paro con 2 años cotizados?

La cuantía del paro no es fija ya que depende de tu base reguladora, que es la media de las bases de cotización de los últimos 180 días trabajados. El SEPE aplica dos porcentajes diferentes:

70% de la base reguladora durante los primeros 180 días (6 meses).

60% desde el día 181 hasta agotar la prestación.

Por ejemplo, con una base reguladora de 1.400 euros, cobrarías 980 euros durante seis meses y 840 euros los últimos meses. Una cifra que aumenta en caso de una base reguladora de 1.600 euros: percibirás 1.120 euros durante seis meses y 960 euros hasta finalizar prestación.

Ahora bien, existen topes máximos y mínimos fijados en función del IPREM y de si se tienen hijos a cargo, por lo que la cantidad final depende de cada contribuyente y para salir de dudas lo mejor es consultarlo en tu oficina de empleo.

Requisitos fundamentales para cobrar el paro en 2026

Además de los 360 días mínimos exigidos por ley, es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo, estar en situación legal de desempleo (despido o fin de contrato) y no haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación.

Con dos años cotizados, la protección es clara: ocho meses de paro, con una cuantía que dependerá, tal y como hemos visto en este artículo, de tu salario previo y de tus condiciones personales.