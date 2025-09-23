¿Se separan Andy y Lucas? Uno de los dos prepara su gira en solitario

La carrera de Andy y Lucas se ha caracterizado por crear algunas de las canciones más escuchadas dentro de la cultura pop de España entre los 90 y los 2000, aunque últimamente el grupo ha atravesado muchas turbulencias.

Una serie de contratiempos que Andy y Lucas habrían tenido que solventar de cara a mantener el grupo unido, pero parece que la cosa estaría más cerca de llegar a su fin de lo que muchos piensan.

Según recogían los compañeros de '20minutos', la relación entre los dos hermanos estaría "completamente rota" y se habrían desvelado las causas principales de dicha situación.

Al parecer, Andy tendría intenciones de continuar con su carrera en solitario, para lo que habría preparado varias canciones nuevas e incluso una gira en la que no cuenta con su hermano.

El problema de esto último tendría que ver que Andy habría hecho estos planes de futuro a las espaldas de Lucas, lo cual habría provocado una fuerte discusión entre ambos.

No obstante, parece que esta tensión en su relación vendría de lejos y, por tanto, esta decisión de Andy habría sido meditada durante mucho tiempo y no sería fruto de un impulso repentino.

Esto nos lleva a una situación en la que las consecuencias parecen bastante claras: es muy probable que el grupo de Andy y Lucas se acabe separando definitivamente.

A pesar de ello, no hay que olvidar que el mundo de la música es uno protagonizado por grandes reencuentros de artistas que se separaron en su momento, por lo que no habría que descartar la posibilidad de que Andy y Lucas se reconciliasen en un futuro.