El 'señor del bigote' que aplaudió a Ronaldinho en el Bernabéu: "Volvería a hacerlo, pero no a Lamine Yamal"

Este miércoles el FC Barcelona puso a la venta la cuarta equipación para esta temporada, una camiseta que rinde homenaje al 0 a 3 en el Bernabéu del año 2005. Más allá de la superioridad azulgrana gracias a un Ronaldinho estelar que marcó dos goles, el partido es recordado por los aplausos que le dedicó el feudo blanco ante dicha actuación.

En concreto, se viralizó (antes incluso de la existencia del concepto en las redes sociales) la imagen de un señor con un denso bigote y una bufanda del Real Madrid al cuello que se levantaba de su asiento para reconocer el talento del astro brasileño, dejando de lado la rivalidad histórica entre los dos grandes de España.

Ronaldinho marcó dos goles en el Bernabéu en el Clásico de noviembre de 2005. / EFE

De aquello hace ya 20 años y ahora ha acudido a 'El Chiringuito' para recordar aquel día en el que el madridismo empezó a tener un poco más en cuenta a los azulgranas y que sirvió de antesala para la era dorada, en su caso negra, que llegaría pocos años después con la llegada de Pep Guardiola y la explosión futbolística de Leo Messi y compañía.

El hombre, cuyo nombre es Juan Sánchez, ha explicado que sintió que tenía que reconocer ese talento pese a que fuera por parte del máximo rival: "No pasa absolutamente nada, lo bueno es aplaudir lo que está bien y no lo que está mal. Nos estaban dando un baño por así decirlo y esa jugada la hizo en la portería donde tengo yo el abono y a los que nos gusta el fútbol no tuvimos más remedio que levantarnos y aplaudir. Nos pillaron a mi hijo y a mí solamente, pero aplaudió mucha gente", aseguraba.

El famoso 'señor del bigote' del Bernabéu. / ·

Por eso, juraba que "volvería a aplaudir a Ronaldinho", algo que no haría con Lamine Yamal: "Al que no aplaudiría es a Lamine Yamal, que es un gran futbolista, pero hay cosas que no me gustan. Ronaldinho iba al campo a divertirse, provocaba jugando al fútbol", comentaba.

Más allá de la anécdota, mandó un mensaje claro al presidente: "A ver si tiene un detalle (Laporta) y me manda una camiseta", reclamaba en su intervención en el programa.

"Para tenerla de recuerdo", añadía Juan ante la risa de los tertulianos, entre los cuales había parte del entorno azulgrana como Toni Freixa. Añade que podría llevarla al estadio porque "en el Bernabéu, aunque lleves una camiseta del Barcelona, no te van a decir nada" y que "ahí le conoce todo el mundo".

De hecho, confirma que si el presidente del Barça le manda una, él se compromete a ponérsela, pese a ser aficionado madridista.

La edición conmemorativa convertida en cuarta camiseta para la presente temporada luce tres franjas rojas asimétricas que descienden desde el cuello hasta la cintura en un fondo azul marino y tiene detalles de azul claro.

Además, recuerda los minutos de los tres goles, en el '14', el '58' y el '77', en la parte interior del cuello, mientras que los pantalones son rojos, igual que lo eran los de aquella temporada. Las medias siguen el mismo patrón que la camiseta.