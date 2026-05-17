VIAJES
El sendero mágico que abraza todo el litoral en pleno Mediterráneo: un itinerario emblemático entre acantilados, bosques y calas de aguas cristalinas
El Camí de Cavalls y s’Albufera des Grau revelan la esencia más auténtica de la isla
En pleno corazón del Mediterráneo, la isla de Menorca conserva algunos de los paisajes más sobrios y cautivadores del archipiélago balear. Declarada Reserva de la Biosfera en 1993, la isla despliega una armonía singular entre mar, tierra y patrimonio histórico, donde cada sendero parece narrar siglos de convivencia entre el ser humano y la naturaleza.
Entre sus joyas más destacadas se encuentra el Parque Natural de s’Albufera des Grau, un enclave que representa el núcleo ecológico de la reserva menorquina y que concentra una extraordinaria diversidad de hábitats terrestres y marinos. Este espacio protegido no solo destaca por su valor ambiental, sino también por su papel fundamental como refugio de aves migratorias y especies autóctonas que encuentran aquí un equilibrio delicado y constante.
Un camino histórico que bordea la isla
La identidad de Menorca no puede entenderse sin el recorrido del Camí de Cavalls, un antiguo sendero que abraza todo el litoral de la isla a lo largo de unos 185 kilómetros. Su origen se remonta a la época del rey Jaime II, cuando se estableció su uso para la defensa costera mediante caballeros que patrullaban el territorio a caballo. Con el paso del tiempo, este itinerario se ha transformado en una de las rutas más emblemáticas del Mediterráneo, estructurada en veinte etapas que permiten descubrir la isla con una mirada pausada y profunda.
El trazado atraviesa tanto núcleos urbanos como Maó y Ciutadella, como también zonas vírgenes donde la naturaleza se expresa sin artificios. Cada tramo ofrece una lectura distinta del paisaje menorquín, alternando acantilados, bosques mediterráneos y calas de aguas cristalinas que parecen intactas al paso del tiempo.
La etapa Es Grau-Favàritx, un recorrido entre la tierra y el mar
Uno de los tramos más representativos del Camí de Cavalls es la etapa que une Es Grau con Favàritx, un itinerario de aproximadamente 8,5 kilómetros que se adentra de lleno en el entorno protegido de s’Albufera des Grau. Este segmento condensa la esencia del paisaje menorquín en su forma más pura, donde la presencia humana se integra con discreción en un entorno dominado por la biodiversidad.
A lo largo del recorrido, la laguna de la Albufera se presenta como uno de los principales atractivos naturales, convirtiéndose en un punto privilegiado para la observación de aves y la contemplación del ecosistema húmedo más importante de la isla. Junto a este enclave, la ruta revela vestigios históricos como la Torre de Rambla, una construcción defensiva del siglo XVIII que recuerda la importancia estratégica de la costa menorquina.
El itinerario también conduce hasta el poblado talayótico de sa Torreta, testimonio de las antiguas civilizaciones que habitaron la isla, así como a calas como Tortuga y Presili, donde el mar y la roca componen un paisaje de gran belleza natural. En este tramo, Menorca se muestra como un territorio donde la historia no ha desplazado a la naturaleza, sino que ambas conviven en un equilibrio casi intacto.
Un patrimonio natural que define la identidad menorquina
Más allá de su belleza paisajística, este conjunto de espacios refleja una identidad profundamente arraigada en la relación entre el ser humano y su entorno. Menorca no solo se contempla, sino que se recorre, se escucha y se interpreta a través de sus caminos, sus aguas y sus silencios.
En este escenario, el Mediterráneo deja de ser solo un mar para convertirse en un hilo conductor de historia, memoria y naturaleza viva.
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