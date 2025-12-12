Senderismo para todo el mundo: esta ruta fácil es una de las más bonitas de toda España

España es una región repleta de parajes naturales que se pueden visitar a través de distintas rutas de senderismo, y lo mejor es que hay para todos los gustos y diferentes niveles de esfuerzo.

No obstante, es bien sabido que muchas de ellas se encuentran en la zona norte del país, y últimamente se está viralizando mucho una que se encuentra dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Más concretamente, cerca del pueblo que recibe el nombre de Ribas de Sil y se corresponde con la ¨Ruta de la Pasarela del Río Mao¨, conocida por ser una de las más bonitas de toda la región.

Hablamos de un paraje natural que, com si propio nombre indica, sigue el recorrido del Río Mao, donde podremos presenciar formaciones del mismo que reflejan un paisaje único en España.

Sin embargo, lo mejor de todo es que se trata de una ruta bastante sencilla que todo el mundo puede completar, dado que es posible recorrerla en apenas un par de horas sin cansarnos demasiado.

Esto se debe, además, a que la Ruta de la Pasarela del Río Mao no cuenta con muchos desniveles en general, por lo que no tendremos que dedicar un gran esfurzo físico a la hora de completarla.

Por tanto, se puede considerar como una ruta que es ideal para completar en una escapada del fin de semana, o incluso si se tiene la intención de pasar un día relajado en la naturaleza.

Además, se trata de una ruta que cuenta con cierto interés didáctico, dado que a lo largo de la misma habrá diferentes paneles informativos sobre la fauna y la flora autóctona del sendero.