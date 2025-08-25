SOCIEDAD
Este es el sencillo truco con el que puedes ahorrar en tus suscripciones de Netflix, Spotify y más
Lo mejor de todo es que este sistema es totalmente legal y no acarrea ninguna consecuencia
No son pocas las personas que dedican gran parte de su tiempo libre a estar frente a la pantalla disfrutando de series, películas o documentales. Es por ello que plataformas como Netflix, Disney+ o HBO Max son tan exitosas, a la par que la plataforma de streaming musical Spotify.
Pero claro; si uno está suscrito a todas ellas, al final acaba dejándose un dineral todos los meses y tiene que cancelar alguna de las suscripciones... o no.
Existen diversos trucos para ahorrar dinero con las suscripciones a todas estas plataformas, aunque muchas son de dudosa legalidad.
Sin embargo, de la que os vamos a hablar hoy es totalmente lícita y te conseguirás ahorrar un buen pico cada mes. Y el truco es realmente muy sencillo, ya que simplemente consiste en compartir una cuenta de forma legal.
Hay plataformas que ya tienen sistemas incluidos que sirven para compartir una cuenta con más personas, dividir de esta forma la economía y así abaratar el coste por cabeza en gran medida y que incluso esas personas puedan usar simultáneamente la misma cuenta.
Por ejemplo, Netflix cuenta con el plan Premium donde hasta cuatro personas pueden usar simultáneamente una misma cuenta. Spotify va incluso más allá con su plan Familiar en el que una suscripción Premium puede ser compartida por hasta seis cuentas, haciéndolo mucho más barato por cabeza.
E incluso si no tienes familiares o amigos cercanos con los que compartir el plan de suscripción, siempre se puede encontrar fácilmente gente dispuesta a compartirlo en foros y redes sociales. Si lo haces así, puedes ahorrar hasta un 70% todos los meses.
