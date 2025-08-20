El sencillo truco para lavar los bikinis y bañadores después de la playa y no estropearlos manteniendo su color

Los bikinis y bañadores son el complemento que no puede faltar durante el verano. Nos acompañan en las jornadas de playa o piscina, pero el cloro y el salitre los terminan estropeando y su vida no suele superar los dos veranos.

Si esta prenda no te dura todo lo que te gustaría, quizá es porque no estás prestando atención a sus lavados. Es importante que cuides este proceso y así conseguirás alargar su vida y que tus bikinis o bañadores duren como nuevos durante más tiempo.

El truco para mantener la vitalidad de tus trajes de baño no requiere grandes esfuerzos ni productos caros. Solo debes seguir unos cuantos pasos:

Enjuagálos con agua fría nada más salir del mar o la piscina. Este simple gesto ayuda a eliminar la sal y el cloro que, si se dejan secar en el tejido, pueden dañarlo considerablemente. Lávalos a mano. Llena un recipiente con agua fría y añade una pequeña cantidad de detergente suave o especial para prendas delicadas. Deja el bañador en remojo unos 10-15 minutos y agítalo suavemente para que el detergente penetre bien. Evita frotar con fuerza o usar detergentes agresivos, blanqueadores o suavizantes Después de enjuagar bien el bañador, elimina el exceso de agua presionándolo suavemente entre dos toallas. Luego, déjalo secar al aire libre en una superficie plana y a la sombra. Si tu bañador tiene manchas de protector solar, aceites bronceadores u otras sustancias, aplícales una pequeña cantidad de detergente suave o jabón líquido y frota suavemente con los dedos o un cepillo de dientes suave. Deja actuar unos minutos antes de enjuagar con agua fría. Antes de guardarlos asegúrate de que estén completamente secos para evitar la formación de moho y malos olores. Guárdalos en un lugar fresco y seco, si puedes, en bolsas de tela transpirables son una excelente opción para su almacenamiento

Un truco adicional que puedes probar con bañadores nuevos, es ponerlos en remojo con agua, sal y un poco de vinagre antes del primer uso. Esto ayuda a fijar los colores y evitar que se destiñan con el tiempo.