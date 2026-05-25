El sencillo truco casero con una moneda que promete mejorar la señal WiFi en toda la casa

El router es uno de los dispositivos más importantes dentro de casa, sobre todo si trabajamos desde nuestro hogar. Se trata del aparato que distribuye la conexión a internet hacia móviles, ordenadores, televisores y otros equipos electrónicos.

Sin embargo, la señal de WiFi puede verse afectada por diferentes factores como las paredes, los electrodomésticos o la ubicación del aparato, y no siempre es sencillo encontrar una solución a estos problemas de conectividad que se traducen en muchos casos en microcortes.

Lo más sorprendente es que se ha comenzado a viralizar un curioso truco casero que promete mejorar la conexión WiFi: colocar una moneda encima del router o módem. Según quienes recomiendan este método, el metal puede ayudar a redireccionar las ondas y aumentar la potencia de la señal dentro de la vivienda.

La teoría sostiene que la moneda actuaría como una especie de reflector que modificaría el comportamiento de las ondas electromagnéticas, permitiendo que la conexión llegue con mayor intensidad a determinados ambientes del hogar.

Eso sí, expertos en tecnología y telecomunicaciones aseguran que no existe evidencia científica que respalde esta práctica, cada vez más habitual en redes sociales.

Routers wifi portátiles para estar conectado estas vacaciones de Semana Santa / Sport.es

De hecho, varios de estos especialistas advierten que colocar objetos metálicos cerca del router puede generar el efecto contrario y provocar interferencias en la red.

Otro posible motivo de estos problemas de conexión puede estar en cubrir parcialmente el equipo, ya que este no podrá ventilar correctamente y acabaría generando sobrecalentamiento con el paso del tiempo, reduciendo su rendimiento y vida útil.

Frente a esto, los técnicos recomiendan otras medidas mucho más efectivas y respaldadas por ingenieros: ubicar el router en un punto elevado y central en la vivienda, mantenerlo alejado de electrodomésticos y objetos metálicos grandes o reiniciarlo periódicamente son recomendaciones que debes aplicar si quieres mantener un buen funcionamiento de tu aparato.