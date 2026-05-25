Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Convocatoria Lista de la FuentePróximo partido EspañaEstonia - España Europeo Sub-17Partidos Roland GarrosOrden Juego Roland GarrosPróximo partido Jódar Roland GarrosPichichi Zarra LaLigaBarça descensoPaula BlasiEnrique RiquelmeHorarios MotoGP ItaliaGiro Italia hoyEtapa 16 Giro ItaliaClasificación Giro ItaliaLamine YamalPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Mercado Fichajes
instagramlinkedin

TECNOLOGÍA

El sencillo truco casero con una moneda que promete mejorar la señal WiFi en toda la casa

Si pones una moneda sobre el router, puede que la señal WiFi funcione mejor

Soluciona los problemas de conexión WiFi con este amplificador baratísimo

Soluciona los problemas de conexión WiFi con este amplificador baratísimo / Freepik

David Cruz

David Cruz

El router es uno de los dispositivos más importantes dentro de casa, sobre todo si trabajamos desde nuestro hogar. Se trata del aparato que distribuye la conexión a internet hacia móviles, ordenadores, televisores y otros equipos electrónicos.

Sin embargo, la señal de WiFi puede verse afectada por diferentes factores como las paredes, los electrodomésticos o la ubicación del aparato, y no siempre es sencillo encontrar una solución a estos problemas de conectividad que se traducen en muchos casos en microcortes.

Lo más sorprendente es que se ha comenzado a viralizar un curioso truco casero que promete mejorar la conexión WiFi: colocar una moneda encima del router o módem. Según quienes recomiendan este método, el metal puede ayudar a redireccionar las ondas y aumentar la potencia de la señal dentro de la vivienda.

La teoría sostiene que la moneda actuaría como una especie de reflector que modificaría el comportamiento de las ondas electromagnéticas, permitiendo que la conexión llegue con mayor intensidad a determinados ambientes del hogar.

Eso sí, expertos en tecnología y telecomunicaciones aseguran que no existe evidencia científica que respalde esta práctica, cada vez más habitual en redes sociales.

Routers wifi portátiles para estar conectado estas vacaciones de Semana Santa

Routers wifi portátiles para estar conectado estas vacaciones de Semana Santa / Sport.es

De hecho, varios de estos especialistas advierten que colocar objetos metálicos cerca del router puede generar el efecto contrario y provocar interferencias en la red.

Otro posible motivo de estos problemas de conexión puede estar en cubrir parcialmente el equipo, ya que este no podrá ventilar correctamente y acabaría generando sobrecalentamiento con el paso del tiempo, reduciendo su rendimiento y vida útil.

Noticias relacionadas y más

Frente a esto, los técnicos recomiendan otras medidas mucho más efectivas y respaldadas por ingenieros: ubicar el router en un punto elevado y central en la vivienda, mantenerlo alejado de electrodomésticos y objetos metálicos grandes o reiniciarlo periódicamente son recomendaciones que debes aplicar si quieres mantener un buen funcionamiento de tu aparato.

TEMAS

  1. Caos y tiroteo en Badalona: detenidos unos ladrones tras robar un coche y embestir a los Mossos
  2. Jordi Wild, tras los cánticos contra Pedro Sánchez durante el Dogfight: 'Es libertad de expresión
  3. La UE confirma la medida que afecta a bares y restaurantes, a partir del 12 de agosto: no podrán servir esto
  4. Adiós a la ducha de plato: la tendencia de 2026 que transforma el baño con más estilo y comodidad
  5. María (25 años), hija de Pep Guardiola: 'Mi padre y yo bromeamos diciendo que heredé su cabezonería. Cuando nos proponemos algo, lo perseguimos hasta lograrlo
  6. Entrará en vigor: La UE cambia las normas y pagará automáticamente a los españoles que reciclen su ropa
  7. Se mudaron a un centro de cuidados en Tailandia al superar los 70 y lo ven como una decisión que les dio tranquilidad de cara al futuro
  8. José Elías, empresario, sobre el error que cometen los directores: 'Yo contrato gente que me dé mil vueltas en lo suyo

El sencillo truco casero con una moneda que promete mejorar la señal WiFi en toda la casa

El sencillo truco casero con una moneda que promete mejorar la señal WiFi en toda la casa

Ni San Sebastián ni Pamplona: esta joya natural de Navarra se ha convertido en un paraíso gastronómico

Ni San Sebastián ni Pamplona: esta joya natural de Navarra se ha convertido en un paraíso gastronómico

La norma que muchos inquilinos desconocen: irte antes del alquiler puede salirte caro

La norma que muchos inquilinos desconocen: irte antes del alquiler puede salirte caro

Ya es oficial: las inspecciones puerta a puerta llegarán para comprobar si los pensionistas cumplen con los requisitos

Ya es oficial: las inspecciones puerta a puerta llegarán para comprobar si los pensionistas cumplen con los requisitos

Un entrenador personal revela cómo detectar la mejor sandía: "Fíjate en estas manchas marrones"

Un entrenador personal revela cómo detectar la mejor sandía: "Fíjate en estas manchas marrones"

Ya es oficial: la Unión Europea limitará ayudas sociales a quienes no trabajen

Ya es oficial: la Unión Europea limitará ayudas sociales a quienes no trabajen

Rafa Mora, ex de 'Mujeres y hombres y viceversa': "Pude ganar cuatro o cinco millones de euros"

Rafa Mora, ex de 'Mujeres y hombres y viceversa': "Pude ganar cuatro o cinco millones de euros"

Tomás Roncero no está de acuerdo con la lista de Luis de la Fuente: "Faltan dos jugadores"

Tomás Roncero no está de acuerdo con la lista de Luis de la Fuente: "Faltan dos jugadores"