DEPORTE
El sencillo ejercicio que ayuda a perder peso y protege el cerebro, según la ciencia
Olvídate del gimnasio: este deporte mejora tu memoria y te ayuda a vivir más y mejor
Uno de los principales objetivos de cualquier persona debe ser mantener una buena salud física y mental, algo que depende, en buena medida, de combinar una alimentación equilibrada con la práctica regular de ejercicio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, recomienda que hagamos entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana, o su equivalente en una intensidad más elevada. Pero entre todas las opciones posibles, hay un ejercicio que destaca por sus beneficios tanto para el cuerpo como para el cerebro: montar en bicicleta.
¿Dónde hemos aprendido esto? Aunque es algo que la ciencia lleva investigando durante muchos años, un estudio liderado por Fabricio Ballarini, investigador del Instituto de Biología Celular y Neurociencia 'Profesor Eduardo de Robertis', ha demostrado que el ciclismo no solo ayuda a perder peso y mejorar la forma física, también protege la memoria y potencia la capacidad de aprendizaje.
El equipo analizó a 98 voluntarios de entre 18 y 35 años, que realizaron un test de memoria espacial en un entorno virtual. Aquellos que pedalearon durante 25 minutos en bicicleta estática justo después de aprender, mostraron una mejora significativa en la retención de información, frente a quienes no realizaron ejercicio. Esto sugiere que el momento en que se practica actividad física puede influir directamente en cómo el cerebro consolida los recuerdos.
Según los expertos, el ciclismo favorecería la oxigenación del cerebro, algo que se traduce en una mejora de la circulación sanguínea, al mismo tiempo que estimula la liberación de endorfinas. Es decir, también conseguimos reducir el estrés y mejorar nuestro estado de ánimo.
Es por ello que montar en bicicleta se considera una de las actividades más completas y eficaces para prevenir el deterioro cognitivo y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzhéimer.
- El hijo de Dani Güiza explota contra su padre y le lanza una advertencia: 'He estado durmiendo en una furgoneta
- Kylian Mbappé no puede conducir el BMW de 140.000 euros que le regaló el Real Madrid: Este es el motivo
- Edu Aguirre se sincera sobre su mayor polémica en 'El Chiringuito': '¡Te lo juro por Dios!
- Gabriel Rufián revela qué sucedió con Ester Expósito tras bailar con ella: 'Me tocó a mí
- El economista Gonzalo Bernardos (62 años) tajante con los jóvenes y el acceso a la vivienda: 'En los 80 y 90 no conocíamos ni restaurantes ni vacaciones
- Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: 'El dolor de saber que no podré recuperarle
- Gonzalo Bernardos, economista, señala al 'pánico de los propietarios' como la raíz de la crisis del alquiler
- Esta moneda del Mundial de fútbol está rompiendo récords de precio