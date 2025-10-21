Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El sencillo ejercicio que ayuda a perder peso y protege el cerebro, según la ciencia

Olvídate del gimnasio: este deporte mejora tu memoria y te ayuda a vivir más y mejor

Varias personas están en el gimnasio realizando ejercicios de fuerza

David Cruz

Uno de los principales objetivos de cualquier persona debe ser mantener una buena salud física y mental, algo que depende, en buena medida, de combinar una alimentación equilibrada con la práctica regular de ejercicio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, recomienda que hagamos entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana, o su equivalente en una intensidad más elevada. Pero entre todas las opciones posibles, hay un ejercicio que destaca por sus beneficios tanto para el cuerpo como para el cerebro: montar en bicicleta.

¿Dónde hemos aprendido esto? Aunque es algo que la ciencia lleva investigando durante muchos años, un estudio liderado por Fabricio Ballarini, investigador del Instituto de Biología Celular y Neurociencia 'Profesor Eduardo de Robertis', ha demostrado que el ciclismo no solo ayuda a perder peso y mejorar la forma física, también protege la memoria y potencia la capacidad de aprendizaje.

El equipo analizó a 98 voluntarios de entre 18 y 35 años, que realizaron un test de memoria espacial en un entorno virtual. Aquellos que pedalearon durante 25 minutos en bicicleta estática justo después de aprender, mostraron una mejora significativa en la retención de información, frente a quienes no realizaron ejercicio. Esto sugiere que el momento en que se practica actividad física puede influir directamente en cómo el cerebro consolida los recuerdos.

Según los expertos, el ciclismo favorecería la oxigenación del cerebro, algo que se traduce en una mejora de la circulación sanguínea, al mismo tiempo que estimula la liberación de endorfinas. Es decir, también conseguimos reducir el estrés y mejorar nuestro estado de ánimo.

Es por ello que montar en bicicleta se considera una de las actividades más completas y eficaces para prevenir el deterioro cognitivo y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzhéimer.

