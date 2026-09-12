Esta señal de aparcamiento puede costarte una multa de 200 euros si la ignoras: qué significa y a quién está reservada

No es algo fuera de lo común que cuando uno está buscando aparcamiento intente aprovechar hasta el último rincón posible, incluso si no está seguro de la viabilidad de la plaza. Eso es lo que pasa en muchas ocasiones con la señal S-17b.

Todo lo que debes saber sobre la plaza reservada a personas con movilidad reducida

Esta señal identifica plazas reservadas para vehículos utilizados por personas con movilidad reducida. Con carácter general, está prohibido parar o estacionar en ellas si no se dispone de la autorización correspondiente.

A ojos de la Ley de Tráfico, parar o estacionar en una plaza con la señal S-17b supone una infracción grave. Como tal, la sanción puede acabar suponiendo un castigo económico que ascienda hasta los 200 euros.

¿Me pueden multar por aparcar en una plaza para personas con movilidad reducida? / archivo

Debes tener en cuenta que no importa aparcar 'solo cinco minutos' para ir a una tienda o hacer una gestión en un local cercano; la duración no afecta de ninguna manera y en el momento en el que utilizas la plaza sin autorización ya estás cometiendo la infracción.

Dicho esto, existe la alternativa del pronto pago, con lo cual se reduciría el coste de la sanción un 50% y por lo tanto solamente requeriría pagar 100 euros. Eso sí, acogiéndose a ello se renuncia a presentar toda alegación posible por la vía administrativa.

vilagarcia de arousa policia local en el aparcamiento del colegio a lomba / Noe Parga / FDV

Por otro lado, a pesar de la sanción económica y la infracción de tipo grave, no acarrea una pérdida de puntos. No obstante, sí podría darse una retirada del vehículo si así se determina por circunstancias como la ordenanza municipal.

Asimismo, ciertas plazas de aparcamiento con el distintivo S-17b pueden estar asociadas a una matrícula reflejada en la propia señal. Esta particularidad, no obstante, se encuentra generalmente asociada a la regulación municipal de la señal en cuestión.

plaza aparcamiento / archivo

Un detalle importante a considerar es que, por ejemplo, si transportas a un familiar o amigo titular de una tarjeta de estacionamiento válida, puedes utilizar una de estas plazas aunque esa persona viaje como pasajera y no sea quien conduce.

Es decir, a pesar de que la tarjeta como tal es personal y completamente intransferible, si por ejemplo debes acompañar a un familiar o amigo que cuente con una discapacidad, estarás autorizado a utilizar una plaza S-17b si dicho amigo o familiar tiene la autorización adecuada, incluso si no está conduciendo.

Estas plazas están reservadas para vehículos que transporten a una persona autorizada para utilizarlas. Que esté vacía, que solo vayas a permanecer unos minutos o que conduzcas el coche de un familiar con tarjeta no permite utilizarla si el titular de esa autorización no viaja contigo.