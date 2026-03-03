Semana Santa está a la vuelta de la esquina: 5 viajes que aún estás a tiempo de reservar

Se puede decir que existen diferentes periodos vacacionales en los que es más habitual viajar que en otros. Y uno de ellos es Semana Santa, un momento muy esperado que muchos aprovechan para hacer una escapada de unos pocos días.

Con la primavera recién estrenada y varios días festivos seguidos, muchos aprovechan para viajar sin necesidad de gastar las vacaciones de verano. Y por este motivo, en Sport te hemos reunido cinco destinos que combinan buen clima, ambiente único y planes para todos los gustos.

¿Qué 5 destinos lo están petando en Semana Santa en 2026?

Sevilla es un clásico infalible. Sus procesiones, el ambiente en las calles y la gastronomía convierten la ciudad y capital andaluza en una experiencia única en estas fechas. ¿Quién no va a querer disfrutar al menos una vez en la vida la Madrugá?

Si buscas una escapada internacional, Roma vive una de sus semanas más intensas, de igual forma que lo hace Sevilla en España. Las celebraciones en el Vaticano y el ambiente histórico marcado por la religión y la cultura romana hacen que la capital italiana sea un destino más que atractivo en estos días.

Quienes priorizan sol y relax, lo mejor es hacer un viaje a las Islas Canarias, donde te esperan temperaturas suaves, playas y menos masificación en verano. Un buen tiempo que especialmente se disfruta en el sur de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura al completo.

Si quieres un toque exótico sin necesidad de coger un vuelo largo, Marrakech es una ciudad perfecta para escapadas cortas: zocos, riads y gastronomía muy diferente, con reminiscencias cómo no a la cultura andalusí del sur de España.

Y por último, no podemos terminar sin recomendar La Valeta, la capital de Malta, una pequeña ciudad histórica que combina historia y gastronomía, con mar y buen clima. Además, es una isla que se recorre en apenas unos pocos días si cuentas con un coche de alquiler.

Cinco opciones diferentes para aprovechar al máximo la Semana Santa, tanto si buscas tradición como desconexión, destinos españoles o internacionales.