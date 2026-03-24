Semana Santa 2026: estos son los días festivos y dónde tendrás puente según tu comunidad

Quedan muy pocos días para disfrutar de la Semana Santa y de todo lo que ello conlleva: días de descanso, encuentros familiares, y los más afortunados, vacaciones ya sea en España o en otros países. Sin embargo, puede que todavía no quede claro cuándo es esta festividad y qué comunidades disfrutan de más festivos.

La Semana Santa 2026 ya tiene fechas y llega antes de lo habitual. Este año, la festividad comenzará el domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) y terminará el domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección).

Como es habitual, estas fichas varían cada año porque dependen del calendario lunar, y en este caso hablamos de una Semana Santa más tardía de lo que es habitual.

Los días más importantes serán el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), aunque no ambos serán festivos en toda España.

El Viernes Santo sí será festivo en todo el país, sin excepción, al tratarse de uno de los festivos nacionales obligatorios. Sin embargo, el Jueves Santo presenta diferencias según la comunidad autónoma.

Viajes baratos en Semana Santa / Sport

En la mayoría de España será día no laborable, pero Cataluña y la Comunidad Valenciana no lo celebran como festivo. En su lugar, estas comunidades trasladan el descanso al Lunes de Pascua (6 de abril), que sí será festivo en sus territorios. Es decir, en toda España habrá 'puente', aunque depende de la comunidad autónoma si cae en jueves o en lunes.

La Semana Santa es una de las fechas más importantes del calendario laboral y turístico en España, ya que marca uno de los primeros grandes periodos vacacionales del año si no contamos Navidades, que en realidad se tienen en cuenta a partir de diciembre por mucho que se alarguen hasta enero.

Por eso, conocer con antelación qué días son festivos en cada comunidad puede marcar la diferencia a la hora de planificar viajes o simplemente organizar el descanso de la mejor forma para ti y tu familia.