Fin de semana pasado por agua, viento y nieve en Catalunya: el Meteocat pone en aviso a varias zonas

Hoy, sábado 14 de marzo de 2026, Catalunya vivirá una jornada de claros contrastes dominada por la inestabilidad. El Meteocat mantiene activos varios avisos meteorológicos (algunos de nivel naranja) por fuertes rachas de viento, mar alterado y precipitaciones.

Se espera que estas lluvias sean localmente intensas, especialmente en el litoral central, el norte del Pirineo y zonas del Empordà. El fin de semana se presenta, por tanto, marcado por el mal tiempo, con un ambiente frío, lluvioso y con mucho viento en buena parte del territorio.

Catalunya bajo aviso

El cielo estará muy cubierto o completamente nublado durante la mañana, aunque se abrirán claros progresivos por el oeste y sur conforme avance el día. Solo el Pirineo norte mantendrá nubosidad densa durante toda la jornada, con nuevas precipitaciones en cotas altas.

A mediodía, las lluvias irán concentrándose en la mitad este y tercio norte, con especial incidencia en la franja litoral y prelitoral central, donde pueden registrarse chubascos moderados, acompañados localmente de tormenta y granizo.

El tiempo en Catalunya el 14 de marzo de 2026 / Meteocat

En las comarcas del Alt Empordà y el Maresme, el Meteocat alerta por posibles acumulaciones abundantes en pocas horas. La cota de nieve descenderá de forma notable, situándose en torno a los 1000 metros en el Pirineo occidental y llegando a los 800 metros en el Pirineo norte.

En el resto del territorio, las nevadas podrán aparecer alrededor de los 1200 metros, aunque en momentos de mayor intensidad no se descarta que bajen temporalmente. Los espesores más destacables se prevén en valles altos y zonas de montaña del Ripollès y la Vall d’Aran.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada. Las máximas caerán de forma acusada en el Pirineo y el litoral oriental, donde se notará un descenso térmico claro respecto al viernes. En muchas zonas, la temperatura mínima se alcanzará al final del día, reforzando la sensación de frío.

El viento será protagonista: la tramontana soplará con fuerza en el Empordà, con rachas que podrían superar los 100 km/h, mientras que el mistral se dejará sentir en las Terres de l’Ebre. Estas dos zonas se encuentran bajo aviso naranja por vientos muy fuertes.