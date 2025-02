"Esta semana me muero": Àngel Llàcer desvela en 'El Hormiguero' su terrible premonición

El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

El miércoles acudió al programa Àngel Llàcer, para anunciar su vuelta a 'Tu cara me suena' y actualizar cómo se encuentra tras haber sufrido una grave infección provocada por la bacteria Shigella. El catalán entró en contacto con esta durante un viaje a Vietnam.

El actor explicó que "tenía mucho miedo" de asistir a 'El Hormiguero', porque a pesar de ser "un tío muy positivo", lo pasa muy mal recordando lo que ha vivido: "Ha sido un año realmente difícil. Hace justo un año estaba en Vietnam".

Llàcer se empezó a encontrar mal en el país del sudeste asiático y en un hotel le dieron unos medicamentos. Todo parecía que estaba bien, hasta que en Madrid se puso peor y le tuvieron que dar tratamiento durante diez días.

El catalán comentó que le empezó a doler mucho la pierna y que el día de antes de grabar 'Tu cara me suena' -que lo graban los martes-, su vida cambió: "El lunes tuve la premonición de que me iba a morir. Digo 'esta semana me muero'. Llamé a un amigo y le dije: ‘oye, me muero esta semana, tengo que hacer el testamento porque no lo tengo hecho'".

Sin embargo, no lo llegó a hacer porque se encontraba mal. El jueves volvió al hospital y una doctora insistió en abrirle la pierna, y a partir de ahí, le operaron tres veces más: "Me sacaron el 40% del gemelo. El sábado me dicen que ya está, pero yo tenía la muerte conmigo. La sentía. Cuando tenemos un ser querido o alguien mayor que se va a morir notamos la muerte instalada en casa. Era como el mono Amelio de 'Marco'. Es una cosa que la sientes con certeza. Yo no estaba tranquilo".

Àngel le preguntó a los doctores qué le podía pasar en la operación, y le dijeron que podía "no salir de allí, salir sin pierna o salir". Tras saber esto, quiso despedirse de sus seres queridos: "Les decía a mis padres: 'tengo cincuenta años, he sido muy feliz y me he dedicado a hacer feliz a la gente; me voy satisfecho. Ya sé que me voy, pero me voy muy feliz'".

El actor fue operado el domingo por la noche y el lunes abrió los ojos: "Lo primero que hago es ver si está la pierna. Y el martes, quedando dos operaciones, me conecto a la vida. Fue como una cosa de ciencia ficción, como entrar de golpe en el cuerpo. Y dije: ‘ya está, ya no me muero’. Ya sabía que no me iba a morir, lo tenía clarísimo. Y cuando te conectas a la vida, de ahí no te saca nadie".