Semana complicada según el Meteocat: pronto habrá nuevas alertas naranjas

Si bien es cierto que la jornada de hoy mismo, 22 de octubre, se presenta más o menos tranquila en cuanto a meteorología se refiere, el Meteocat está a punto de lanzar varias alertas naranjas.

Comenzando por el día de hoy, los cielos estarán despejados durante la mayoría de la mañana, pero se irán nublando a partir del mediodía, incluyendo algún que otro chubasco en la zona del Prepirineo.

Eso sí, lo más destacable de esta jornada tiene que ver con que la visibilidad no será demasiado buena por la tarde a causa de grandes bancos de niebla que llegarán a Cataluña desde el litoral.

Por otro lado, se espera una ligera subida de los extremos en las temperaturas en toda la región, alcanzando 29ºC de máximas y unos 8ºC de mínimas en el norte de la Comunidad Autónoma.

No obstante, el Meteocat insta a tomar precauciones de cara a la jornada de mañana, día 23 de octubre, a causa de un fenómeno que traerá consigo varias alertas naranjas.

Estamos hablando, concretamente, de una serie de fuertes rachas de viento que se irán propagando por toda la región, pero siendo especialmente intensas en la zona de Barcelona.

Hay que recalcar, además, que los avisos amarillos y naranjas por rachas de viento se mantendrán a lo largo de toda la jornada, pero se espera que el 24 de octubre cambie la situación.

De hecho, la predicción del Meteocat establece que podríamos estar ante un viernes mayormente soleado, por lo que el fin de semana comenzaría de la mejor forma posible.