TIEMPO
Fin de semana agridulce con nubes en el cielo: así es la predicción del Meteocat del 28 de noviembre
El organismo especializado en meteorología prevé una jornada carente de sol
La nueva predicción del Meteocat para la jornada de hoy mismo, 28 de noviembre, no deja lugar a dudas: los cielos estarán bastante nublados y al sol ni se le ve ni se le espera en los próximos días.
Tanto es así que se espera un día lleno de nubes durante casi toda la jornada: con nubes a mitad de altura a lo largo de la mañana que irán ascendiendo con el paso de las horas para mantener el sol oculto tras las mismas.
En cuanto a las temperaturas, el Meteocat ha avisado de que las máximas subirán de manera muy ligera con respecto a anteriores jornadas, siendo estas de 17ºC y las mínimas de -1ªC.
Por otro lado, en la previsión se destaca que la visibilidad será mayormente buena, salvo por algunas neblinas que irán desapareciendo en torno a la media mañana.
Con respecto a las rachas de viento, el Meteocat asegura que serán de carácter flojo, salvo por algún golpe fuerte ocasional aislado en el cabo de Creus y las Terres de l'Ebre.
Por tanto, nos encontramos ante una jornada que sería ideal a nada que hiciera un poco de sol para dar comienzo a una de esas escapadas donde el invierno respeta la meteorología, pero la cosa se irá torciendo a lo largo del fin de semana.
En este mismo sentido, el tiempo se mantendrá más o menos estable en la jornada de mañana mismo, sábado 29 de noviembre, pero cambiará para presentar un gran volumen de precipitaciones el domingo.
De esta manera, nos encontramos ante un fin de semana de noviembre típico que sigue las características que se podrían esperar de la etapa del año en la que estamos. Nada nuevo bajo el sol, aunque vaya a estar nublado todo el día.
