El sello más caro de la historia se vendió por más de 9 millones de dólares hace una década

El mundo del coleccionismo es uno amplio y variado, y la filatelia, conocido como el tradicional coleccionismo de sellos, es uno de lo más grandes en todo el mundo desde hace muchas décadas. De hecho, tal es así que el sello más caro de la historia llegó a venderse por más de 9 millones de dólares.

El sello más caro de la historia es también el más único

Corría el año 2014 y se producía una venta como nunca antes se había dado en la filatelia: el sello British Guiana 1c Magenta, de valor facial simplemente de 1 centavo, alcanzaba el récord histórico de valor de venta de 9.5 millones de dólares.

El sello en cuestión es fácilmente el más especial en toda la historia de la filatelia. Para comenzar, se trata de una pieza que se vio emitida en el año 1856 en la colonia británica Guayana. Es decir, este 2026 cumple nada más y nada menos que 170 años desde su creación.

Pero no es solo antigüedad lo que tiene el sello British Guiana 1c Magenta a su favor. También tiene la muy peculiar característica de que existe una sola copia en toda la historia del mismo. Y ello se debe a las excepcionales circunstancias en las que fue producido.

British Guiana 1c Magenta / SPORT.es / Jill Mead/The Guardian

La pieza en como tal recibió la luz verde de manera improvisada en una imprenta local. Al ver en la colonia que los sellos oficiales desde Inglaterra no iban a llegar a tiempo, se dio como alternativa de última hora con el British Guiana 1c Magenta.

De ahí varios de sus rasgos más distintivos: cuenta con una firma manuscrita que es trabajo del funcionario postal. Además, se distingue por contar con un diseño extremadamente simple de dos elementos: un barco junto al lema de la colonia. Por si todo esto fuera poco, el sello está hasta cortado de forma irregular, lo que suma aún más a lo único de su valor.

Desde que se empezó a reconocer el valor de su singularidad, ha pasado por muchas manos distintas: magnates, millonarios obsesionados con la filatelia, coleccionistas históricos... no solo es una pieza que atrape a aquellos que coleccionan sellos puramente.

Si bien el mundo de la filatelia es uno con recorrido y muchas piezas de renombre, la realidad es que el caso del British Guiana 1c Magenta es único ya no solo en este mercado, sino en todo el concepto del coleccionismo. Una pieza atemporal que pese a su antigüedad sigue manteniéndose como un tesoro.