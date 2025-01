Selena Gomez llora desconsoladamente por los planes de deportación de mexicanos de Trump: "Lo siento..."

Donald Trump llegó a Casa Blanca el pasado 20 de enero tras ganar las elecciones contra la candidata demócrata, Kamala Harris. Para esta segunda legislatura, una de las promesas del magnate fue la deportación masiva de inmigrantes a sus países de origen, algo que ha causado una creciente inestabilidad y tensión en las calles de los Estados Unidos en aquellas personas que ven como de la noche a la mañana peligra su futuro en el país.

Ahora, Selena Gomez, acostumbrada a ser tendencia con cada publicación que realiza, ha sacado a la luz recientemente un vídeo en sus redes sociales donde se la ve profundamente afectada por la actual situación que vive su país. Si Trump cumple con su promesa, 11 millones de personas deberán marcharse del país, algo que parece afectar de gran manera a la multifacética actriz: "Lo siento", ha escrito junto a una bandera mexicana.

Gomez, de ascendencia latina, ha querido disculparse como ciudadana estadounidense por los ataques que está recibiendo "su gente", y destacando que "ojalá pudiera hacer más" en este tema: "Toda mi gente está siendo atacada; los niños. No entiendo. Lo siento mucho. Ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo posible, lo prometo", comentaba entre lloros y sollozos.

La exestrella de Disney ha participado en la película recientemente nominada a los premios Oscar, 'Emilia Pérez', junto a la española Karla Sofía Gascón, en la que se muestra el proceso de cambio a mujer de un importante líder del cartel de la droga mexicano.

Sin embargo, la misma actriz eliminó el archivo de sus historias de la red social de Meta ante las enorme cantidad de críticas que recibió tras la viralización del vídeo. En su lugar, publicó un breve escrito sobre un fondo negro en el cual reniega de que no "sea correcto mostrar empatía con la gente".