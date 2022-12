Seis trucos fáciles para ahorrar agua en casa y cuidar nuestro planeta

En el futuro, la escasez de agua debido al alto consumo y el cambio climático podría convertirse en un problema

La bebemos, la usamos en la higiene personal y para limpiar espacios, la utilizamos en la agricultura para producir alimentos y, entre otras cosas, también se utiliza para producir energía limpia. Sí, exacto, hablamos del agua. La vida en la Tierra no sería posible sin ella, pero a veces parece que no le prestamos suficiente atención.

Este año, uno de los más secos en España y Europa, se ha visto claramente la necesidad que tenemos de este recurso natural. La falta de lluvias y el déficit de agua en los embalses hizo que, por ejemplo, en octubre, 301 municipios de Cataluña entraran en estado de alerta por sequía y se impusieran restricciones en el uso del agua.

El consumo intensivo que hacemos de este recurso y el cambio climático hacen que sea más importante que nunca proteger el agua y optimizar su uso al máximo. Si no lo hacemos, en las próximas décadas las consecuencias podrían ser muy graves.

Por qué es importante ahorrar agua

Aunque la Tierra tiene una gran cantidad de agua, no toda es apta para el consumo humano. En total, el planeta tiene 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua, pero el 97% se encuentra en los océanos y el 2% está congelado. Esto significa que el agua que podemos usar es muy poca en comparación con la que hay disponible.

Los problemas relacionados con el agua son ya evidentes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 3 de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso a agua potable segura y 6 de cada 10 no tienen acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. Además, el 40% de la población mundial está enfrentando una escasez de agua.

La escasez de agua es uno de los problemas a combatir en el futuro | Archivo

Las previsiones para el futuro son aún más sombrías. Según un informe de la Organización Mundial de Meteorología (OMM), si no se toman medidas, en 2050 el problema de la falta de agua o la contaminación del agua podría afectar a 5.000 millones de personas, casi la mitad de la población mundial.

Por este motivo, la protección del agua se encuentra en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en concreto en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6, que busca garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

El agua de los océanos también es importante

Aunque el agua del océano no sea potable, eso no significa que no sea un recurso igual de importante. Los océanos son uno de los hábitats con mayor diversidad en el mundo, contienen más del 90% del espacio habitable del planeta y albergan 250.000 especies conocidas (más las que aún no se han descubierto), según Naciones Unidas.

Además, cada vez hay más evidencia del papel que desempeña la biodiversidad en la salud del planeta. La superficie de los océanos absorbe casi un tercio del CO2 emitido a la atmósfera por las actividades humanas, lo que reduce la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Pero eso no es todo. Los océanos también son el gran pulmón del mundo. Gracias al fitoplancton (microorganismos autótrofos), según National Geographic, se libera entre el 50 y el 85% del oxígeno en la atmósfera, unos 27.000 millones de toneladas al año.

Así puedes ahorrar agua en casa

El ahorro de agua es una tarea que implica a toda la sociedad, ya que según la OMS el consumo diario de agua por persona debería estar entre 50 y 100 litros. En casa, con algunos pequeños cambios en nuestra rutina, podemos evitar el desperdicio de decenas de litros de agua al día. Se trata de acciones sencillas, situaciones que a menudo no tenemos en cuenta, pero que pueden ser muy útiles:

Arregla las fugas de agua. ¿Sabías que una fuga de agua gota a gota puede causar una pérdida de 30 litros de agua al día? Una pequeña gotera puede parecer insignificante, pero si la mantenemos durante una semana, estaremos perdiendo 270 litros de agua, y al mes, 840 litros. Imagina lo que puedes ahorrar reparando estos pequeños problemas. Cierra el grifo mientras no lo estés usando. Los grifos consumen entre 3 y 4 litros de agua por minuto. Si dejamos el grifo abierto mientras nos cepillamos los dientes, podemos perder una gran cantidad de agua. Lo mejor es llenar un vaso para enjuagarnos la boca al final. No utilices el inodoro como papelera. Una cisterna contiene en promedio 10 litros de agua. Las más nuevas tienen un mecanismo de descarga dosificada, pero no las antiguas. Así que cada vez que tiramos de la cadena, perdemos una cantidad significativa de agua. Si, además, utilizamos el inodoro para tirar papeles u otros objetos, la cantidad aumenta. Utiliza un lavavajillas. Según la OCU, gastamos 88,8 litros al día si fregamos los platos a mano. Con un lavavajillas podemos ahorrar 30,6 litros de agua al día. Además, ahorrarás tiempo y consumo de energía. Reutiliza el agua siempre que puedas. Aunque no siempre es posible, hay ocasiones en las que podemos aprovechar el agua para otros usos. Por ejemplo, mientras esperas que se caliente el agua de la ducha, puedes poner un cubo para recoger la fría y utilizarla para fregar los platos o regar las plantas. Ponte la lavadora con la carga llena. La lavadora consume agua en función de su capacidad de carga. En el caso de una de 5 kg, estaríamos hablando de entre 39 y 52 litros por lavado. Es fundamental no hacerlas con una carga baja.

Con estos gestos podrás ahorrar una cantidad muy importante de agua cada año.

El papel del agua en la generación de energía limpia

El agua no solo es un recurso básico para nuestra supervivencia, también es fundamental para producir electricidad. Las energías limpias son esenciales para luchar contra el cambio climático. En este sentido, el agua se utiliza para generar energía hidráulica, que se obtiene aprovechando la energía cinética de las corrientes, los saltos o mareas.

Esta fuente de energía limpia es la más utilizada en el mundo. Según la Agencia Andaluza de la Energía, España tiene un gran parque hidroeléctrico con unas 1.300 centrales y 900 minicentrales que en total producen unos 23.000 MWh. Esto supone el 18% de la electricidad que se produce en España.

Embalse de Mequinenza | Archivo

Para aprovechar esta energía y convertirla en electricidad se utilizan presas que retienen el agua para dejarla caer después en grandes cantidades y desde una altura considerable, moviendo turbinas que generan energía mecánica. Después de esto se produce la energía hidroeléctrica y se lleva la electricidad desde las centrales hasta los hogares.

Sin embargo, la energía hidráulica generada en España está concentrada en su totalidad en 5 comunidades autónomas. Según datos del portal Statista, Castilla y León en cabeza, generó aproximadamente 7.850 GWh de energía hidráulica en 2021, seguida de Galicia (6.764), Cataluña (2.922), Aragón (2.246) y Extremadura (2.075).

Generar energía eólica en el mar

La energía eólica marina es una forma de generar electricidad renovable a partir del viento que sopla sobre los océanos. Esta energía se obtiene mediante la instalación de aerogeneradores en plataformas fijas o flotantes en el mar.

En los próximos años, se espera un aumento en el uso de esta tecnología. Por ejemplo, Naturgy y Equinor están trabajando juntos en un proyecto llamado Floating Offshore Wind Canarias (FOWCA), que busca instalar más de 200 MW de energía eólica marina flotante en el este de Gran Canaria.

Este parque eólico marino podría reducir las emisiones de CO₂ equivalentes a las de 350.000 coches al año. Además, según un estudio realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se estima que el proyecto podría crear más de 2.500 empleos en todas sus fases, incluyendo trabajos directos, indirectos e inducidos.

Cuidar del agua

En su obra para el proyecto EnergyzArte, la ilustradora Nuria Díaz muestra la importancia del cuidado del medio ambiente a través de una imagen simbólica de una mujer abrazando a la naturaleza con el agua como protagonista. Los abrazos son una forma de comunicación no verbal que utilizamos para expresar protección, cariño y cuidado.

Esta es una actitud que deberíamos tener no solo con las personas cercanas a nosotros, sino también con el medio ambiente y el agua, un recurso esencial para la supervivencia humana. Este proyecto fue elaborado por Prensa Ibérica con la colaboración de Naturgy.