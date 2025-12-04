La Seguridad Social sorprende: el alcoholismo puede reconocerse como una incapacidad permanente

Las normativas que la Seguridad Social establece sobe qué casos se pueden considerar incapacidad simepre han generado mucha división de opiniones dentro de la población.

No obstante, existen algunos casos menos usuales en los que se intensifica esta situación y, en esta ocasión concreta, estaríamos hablando de los trastornos por adicción al alcohol.

La cosa es que la Seguridad Social ha sorprendido a todo el mundo confirmando que esto último puede llegar a ser considerado como incapacidad, según las circunstancias.

Y es que, para poder defender este argumento, lo único que hay que hacer es apoyarse en la regla máxima que la entidad siempre ofrece de cara a confirmar qué es una incapacidad y no lo es.

En este mismo sentido, el alcoholismo podría ser considerado como incapacidad en cuanto a que afecta de forma grave la capacidad para trabajar de la persona que se ve afectada por esta patología.

Así lo ha explicado el experto abogado Pablo Ródenas a través de una de sus últimas publicaciones de Tiktok: "Antes se consideraba como un vicio, pero hoy en día se ha reconocido como una enfermedad grave".

De esta manera, esto último podría contar como factor decisivo para que la Seguridad Social otorgase una incapacidad permanente bajo estas circunstancias y, de hecho, esto es algo que ya estaría haciendo en la actualidad.

Sin embargo, algunos sectores críticos con esta decisión han alzado la voz ante una situación preocupante: En un país donde la cultura del alcohol está tan extendida, ¿qué medidas se pueden tomar para prevenir una adicción cada vez más reconocida?