La Seguridad Social revoluciona la jubilación: así cambiará el cálculo de tu pensión a partir de 2026

La inflación y la subida de precios generan preocupación en toda España, pero quienes están a punto de jubilarse tienen otro motivo de inquietud: su pensión. Son muchos los trabajadores que buscan asegurar la pensión máxima, ya que se convertirá en su principal fuente de ingresos.

En los últimos años, el sistema de pensiones ha sufrido varios cambios que afectan directamente a quienes están cerca de jubilarse. Uno de los más destacados es el aumento de la edad de jubilación y la exigencia de más años cotizados para acceder a la pensión completa.

Actualmente, la edad de jubilación ordinaria es de 66 años y 8 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, mientras que los que hayan acumulado más años de cotización podrán jubilarse a los 65.

A partir del 1 de enero de 2026 llegará un nuevo cambio en el cálculo de las pensiones. La Seguridad Social permitirá a los trabajadores elegir cómo se calculará su pensión a través de un nuevo sistema dual.

Ahora la pensión se calcula sumando las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses) y dividiendo el total entre 350. Esto perjudica a los trabajadores que han estado en paro o que no han tenido un empleo estable, ya que esos meses reducen el promedio.

Con el nuevo sistema, se sumarán las 302 bases más altas de los últimos 304 meses y se dividirá el total entre 352,33. Esto significa que se podrán descartar los meses peores, de modo que los periodos de empleo inestable tengan menos impacto en la pensión final.

El cambio se aplicará de forma progresiva hasta 2044. En 2026, los trabajadores podrán elegir entre el método actual o el nuevo; en 2027 se ampliará el periodo a 304 meses, excluyendo las cuatro bases más bajas.

Con el paso de los años, se irán priorizando los mejores años de cotización, hasta que en 2044 se tengan en cuenta los 27 mejores años de los 29 previos a la jubilación, descartando los dos años más desfavorables.